En pleine bourre actuellement avec les Bucks, Giannis Antetokounmpo détruit tout sur son passage, en particulier dans les raquettes adverses. Il est sur les mêmes bases que prime Shaquille O’Neal dans la catégorie statistique des points dans la peinture.

Ce n’est pas un hasard si Giannis Antetokounmpo a hérité du surnom de “Superman” qui était autrefois porté par Shaquille O’Neal. Car aujourd’hui, dans les raquettes, le monstre grec atteint le même niveau de domination que Shaq au début des années 2000, en tout cas sur le plan statistique.

Zach Harper de The Athletic a sorti une stat assez flippante : sur ses 32,9 points marqués par match cette année, Giannis en plante 22,1 dans la raquette ! C’est tout simplement la plus grosse moyenne depuis les 22,5 points de Shaquille O’Neal lors de la saison 1999-2000.

Pour rappel, cette saison-là est considérée comme la plus belle de la carrière d’un des joueurs les plus dominants de l’histoire, qui a été MVP de saison régulière, meilleur scoreur de la Ligue (29,7 points par match), champion NBA et MVP des Finales en 2000.

Giannis over the last 7 games:

59 PTS, 14 REB, 7 AST, 61% FG

22 PTS, 15 REB, 12 AST, 50% FG

20 PTS, 13 REB, 4 AST, 52% FG

41 PTS, 9 REB, 8 AST, 70% FG

37 PTS, 10 REB, 11 AST, 66% FG

32 PTS, 11 REB, 6 AST, 52% FG

42 PTS, 12 REB, 11 AST, 62% FG

MVP numbers. 🗣️ pic.twitter.com/CodPu8TtKy

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 1, 2024

Alors que les Bucks sont en mode montagnes russes cette saison, Giannis Antetokounmpo n’a lui jamais été aussi dominant au scoring. Il porte littéralement Milwaukee sur ses épaules, en étant hyper agressif vers le cercle tout en réduisant son nombre de tentatives à 3-points (0,8 par match seulement). Vous ajoutez à ça une plus grande efficacité à mi-distance et vous obtenez un véritable cheat-code qui tourne à quasiment 33 points de moyenne.

Sur un rythme de MVP, le Greek Freak permet actuellement aux Bucks d’être sur une série de six victoires consécutives, pour un bilan global de 10 victoires – 9 défaites (cinquième de la Conférence Est).

