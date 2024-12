Avec la NBA Trade Deadline qui est prévue comme d’habitude pour début février, la saison des rumeurs de transfert vient de commencer. Et comme souvent, on y retrouve Kyle Kuzma, qui intéresse quelques franchises notamment du côté de la Californie.

Ce n’est un secret pour personne : les Washington Wizards sont nuls et ils pourraient échanger des vétérans dans leur projet full reconstruction. Parmi eux ? Kyle Kuzma.

Si l’on en croit HoopsHype, plusieurs équipes NBA surveillent aujourd’hui le dossier du joueur des Wizards. Les Lakers (ancienne équipe de Kuzma) et les Warriors en font partie, tout comme les Bucks, le Heat et les Cavaliers.

Les Lakers et les Warriors sont des équipes ambitieuses qui veulent se renforcer sur le court terme, tout comme le Heat et les Bucks à l’Est. Elles n’ont pas énormément d’options ou de marge de manœuvre pour réaliser un gros coup sur le marché des transferts, alors elles cherchent les bonnes affaires potentielles. Quant aux Cavs, on sait que le poste 3 reste toujours un point d’interrogation.

The Los Angeles Lakers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, and Cleveland Cavaliers are among the teams monitoring Kyle Kuzma, per @MikeAScotto

“The Dallas Mavericks nearly traded for Kuzma last season before pivoting to acquisitions of PJ Washington and Daniel… pic.twitter.com/KdUsvtl9K1

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 2, 2024

Âgé de 29 ans, Kuz a l’habitude des rumeurs de transfert. L’an passé, il a failli être envoyé aux Mavs, et il devrait une nouvelle fois entendre son nom dans les discussions de trade lors des semaines à venir. Malgré un début de saison bien claqué à Washington (seulement 16 points de moyenne à 42% au tir), Kyle Kuzma reste un profil intrigant pour toutes ces équipes.

On parle d’un ailier qui a prouvé durant sa carrière qu’il était capable d’apporter au scoring (deux saisons à plus de 20 points de moyenne) et un bout de défense. Certes, Kuzma n’est pas le joueur qui va révolutionner votre franchise mais s’il débarque dans une équipe où il est bien entouré, où il est dans un rôle spécifique sans avoir des responsabilités de leadership, il peut rendre des services. Aspect important également : son contrat est avantageux, avec un salaire qui va passer de 23,5 millions de dollars cette saison à seulement 19 millions en 2026-27.

Alors, où jouera Kyle Kuzma à partir de février ? Toujours à Washington ou ailleurs ?

Source texte : HoopsHype