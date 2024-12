C’est la petite tradition du lundi soir : la NBA récompense deux joueurs pour leurs performances de la semaine passée, un dans la Conférence Ouest et un autre à l’Est. Alperen Sengun et Jalen Brunson sont les heureux élus aujourd’hui.

Vainqueurs du Thunder hier et sur une série de trois victoires consécutives, les Houston Rockets sont en pleine bourre. Un succès qu’ils doivent notamment à leur pivot turc Alperen Sengun, exceptionnel de polyvalence la semaine passée.

Ses stats ? 21,3 points, 12,7 rebonds et 9 passes de moyenne, sans oublier 1,7 interception et 1,7 contre par soir dans sa moitié de terrain. Si la réussite offensive n’était pas toujours là (43% au tir), Sengun pèse beaucoup dans la grosse dynamique des Fusées. Alpy s’est notamment illustré avec un triple-double contre Rudy Gobert et une fin de match très clutch à Philadelphie.

Dans la Conférence Est, Jalen Brunson a cartonné en tournant à quasiment 27 points et 10 passes de moyenne, le tout à 55% au tir dont plus de 52% à 3-points et 87% aux lancers-francs.

Le meneur des Knicks a notamment rayonné à Denver avec 17 caviars distribués, avant d’enchaîner deux matchs à 37 et 31 points. Sur le parquet des Hornets vendredi dernier, Brunson s’est montré clutch pour éviter à New York une défaite bien crade. Les Knicks ont remporté trois matchs sur quatre sous l’impulsion de leur maestro.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Devin Booker (PHX), Shai Gilgeous-Alexander et Isaiah Hartenstein (OKC), Quentin Grimes et Kyrie Irving (DAL), James Harden (LAC), Jaren Jackson Jr. et Ja Morant (MEM) et Fred VanVleet (HOU)

Est : Jalen Johnson (ATL), Payton Pritchard et Jayson Tatum (BOS), Dennis Schröder (BKN), Karl-Anthony Towns (NYK) et Franz Wagner (ORL)

Source texte : NBA