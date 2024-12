Quatre matchs, quatre volées ou presque. Pas la nuit la plus folle de l’année en NBA mais on était là quand même, alors on va vous raconter ce qu’on a vu. Envoyez le résumé et à la sieste, demain on a spectacle de marionnettes.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Hawks en ont un peu chié face aux Pels mais s’en sortent grâce aux belles perfs de Trae Young, Jalen Johnson ou De’Andre Hunter, décidément bien en forme.

C’est la 18è défaite en 22 matchs pour les Pelicans, et la quatrième victoire de suite pour Atlanta.

Sans Jimmy Butler, le Heat n’a pas vraiment existé à Boston.

Les Celtics étaient privés de Kristaps Porzingis, Al Horford, Jrue Holiday et de l’adresse de Jayson Tatum, mais Jaylen Brown, Derrick White et Payton Pritchard ont géré les affaires courantes.

Matas Buzelis en a collé 20 aux Nets, et les Bulls ont tapé Brooklyn sans trop forcer.

Match très sérieux de la part des Wolves, match à oublier pour les Lakers, au final ça fait une belle branlée.

Les Français de la nuit

13 points en 24 minutes pour Zaccharie Risacher, et quelques highlights bien propres à la française.

Rudy Gobert a passé une super soirée face aux Lakers (17 points et 12 rebonds) et il a lui aussi enchainé les highlights.

Armel Traoré a eu un super passage en première mi-temps et a profité du garbage pour prendre en XP.

Le highlight de la nuit

