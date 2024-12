Il y avait trois Français sur les planches de NBA cette nuit, et les trois ont été plutôt efficaces, à leur manière. On vous raconte tout ça !

Zaccharie Risacher

13 points à 5/11 au tir, et une quatrième victoire de suite pour les Hawks. Soirée réussie pour Zaccharie, une de plus, avec sérieux et très peu de fioritures, sa marque de fabrique.

Rudy Gobert

17 points et 12 rebonds, à 7/8 au tir et 3/4 aux lancers. Puis une grosse victoire face aux Lakers, puis un Anthony Davis mis sous l’éteignoir, et même quelques highlights dignes de Hakeem Olajuwon ou presque. Quelle belle soirée pour Rudy !

Armel Traoré

4 points, 3 rebonds, 1 steal et 1 contre pour Armel, un bon passage en première mi-temps et une belle relation avec LeBron James. Certains pourraient arrêter leur carrière après ça.

