Ce choc entre le premier et le deuxième de l’Ouest a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre haletante, ce sont les Rockets d’un énorme Fred VanVleet à 38 points qui s’offrent le Thunder, 119 – 116.

Alors qu’on venait à peine de se remettre de l’incroyable match entre les Celtics et les Cavaliers, l’autre duel au sommet avait déjà débuté.

Place à cet affrontement entre le leader de l’Ouest, le Thunder, et son dauphin, les Rockets. Sans surprise, Houston a dominé OKC dans l’intensité dès le début de la rencontre. Les copains de Shai Gilgeous-Alexander ont été bougés et ils ont eu du mal à se mettre en état de marche.

À la mi-temps, ce sont les Fusées qui mènent au score, mais au retour des vestiaires, la tendance s’inverse. Le Thunder sort les crocs et les barbelés. Dis autrement, OKC déroule en attaque et verrouille sa défense.

On pourrait presque croire que les hommes de Mark Daigneault ont l’ascendant sur la rencontre. Une idée confirmée par le corps arbitral qui multiple les décisions litigieuses contre les Rockets et le mécontentement se fait entendre de la part des fans présents au Toyota Center.

Malgré tout, Houston s’accroche et continue d’embêter le Thunder notamment sur les rebonds offensifs. H-Town fait payer le manque de taille du numéro 1 de l’Ouest pour recoller au score, mais celui qui met les Rockets devant, c’est Fred VanVleet.

Dans le money-time, il prend les choses en main avec un incroyable shoot depuis Jupiter pour réaliser sa meilleure marque au scoring de la saison. FVV boucle la rencontre avec 38 points, 2 rebonds et 3 passes. Pendant les dernières minutes, le meneur des Fusées a bien été aidé par Dillon Brooks qui a apporté la hargne et le hustle qu’on lui connaît, mais aussi un fadeaway en toute fin de match et on ne pensait pas que le Canadien avait ça dans son bag.

Les Rockets s’imposent 119 à 116 et si la bande d’Alperen Sengun ne prend pas la première place de l’Ouest, elle met la pression sur le Thunder. Les Fusées sont prêtes au décollage et elles ne lâcheront rien.

Ce soir, le message est bien passé.