Choc au sommet de l’Est entre Cavaliers et Celtics. En jeu ? La première place de la Conférence. Et c’est Cleveland qui a pris le meilleur sur Boston, 115-111, grâce à un Donovan Mitchell inarrêtable dans le money-time.

Les Cavaliers avaient à cœur de se remettre sur le droit chemin après les deux revers subis face aux Hawks. Quoi de mieux pour se relancer que de faire tomber les champions en titre ? Les Celtics débarquaient dans l’Ohio sans Derrick White et Jaylen Brown. L’opportunité était belle pour Cleveland et elle a été saisie au terme d’une fin de match de folie.

La première mi-temps est maîtrisée par les Cavaliers. Kenny Atkinson s’est pointé avec un plan anti-Tatum qui pourrait se résumer à un seul homme : Darius Garland. Le meneur de Cleveland était en mission sur le franchise player des Celtics et c’est une opération qui a porté ses fruits sur la première période. JT est limité à 12 points alors que Darius Garland en a inscrit 15 et les Cavs sont devant au moment d’aller aux vestiaires.

Its Darius Garland Night.

Attaqué, défense, à lui de mener les Cavs ce soir.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2024

À la reprise, la tendance s’inverse. L’ailier de Boston arrive enfin à se mettre en rythme et prend feu sur le troisième quart-temps où il inscrit 17 points. Dans son sillage, les Celtics prennent plus de 10 points et on commence à penser que la rencontre est pliée.

Sauf que Donovan Mitchell va en décider autrement.

Dans l’ultime acte, les Cavaliers amorcent un comeback. Cette remontée est symbolisée par le numéro 45 de Cleveland. Sur les trois dernières minutes, Spida bascule dans une nouvelle dimension avec 15 points pour fermer la boutique et ramener la victoire à la franchise de l’Ohio (115-111).

Donovan Mitchell boucle sa soirée avec 35 points à 12/21 au tir dont 6/11 de loin, 7 rebonds, 3 passes et un money-time qui va donner des cauchemars à tous les fans des Celtics.

Le 4ème quart en FEU signé Donovan Mitchell (20 points) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/sj4sRjsVJC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2024

Les Cavaliers retrouvent le chemin de la victoire et affirment leur domination sur les hauteurs de la conférence Est.