On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Grizzlies recevaient les Pacers, et Tyrese Haliburton trouve toujours autant le caca délicieux.

# Memphis Grizzlies

Brandon Clarke (5) : la force tranquille, Brandon Clarke a fait sa loi dans la raquette lors du temps qui lui était alloué. S’il avait passé son slip par-dessus son short, on l’aurait appelé Clarke Kent.

Jaren Jackson Jr. (7,5) : fer de lance de l’attaque de Memphis ce soir, il a rappelé que lorsqu’il est dedans, il peut être un attaquant redoutable et une ancre défensive toujours aussi dissuasive. Le JJJ c’est le SSS.

Jaylen Wells (5,5) : lui aussi va avoir droit à sa référence à Jul dans sa note. Un match encore une fois solide, haut en couleurs et entraînant. Wells alors.

Desmond Bane (6,5) : celui qui a le physique et les bras d’un kangourou était clairement là pour en découdre ce soir. Le T-Rex a été très propre offensivement, même s’il ressemble toujours à un nain. Desmond Bane a zoom zoom zang, dans sa Benz Benz Benz.

Ja Morant (6) : on a un peu flippé de sa célébration mais finalement, Ja Morant était juste en mode guitare. Sa partition était belle sans être exceptionnelle et c’est suffisant pour gagner. Probablement un hommage au groupe Guns’n’Roses.

Santi Aldama (6,5) : un bon petit coup de chaud lors de son entrée en jeu, il est celui qui remet les Oursons sur les bons rails. La version Espagnole de Petit Ours Brun n’avait rien d’un gentil galopin ce soir.

Luke Kennard (5) : il est né en levant l’doigt. C-c-c-coooooooomme un Kennard !

Jay Huff (4,5) : tourne des apéros TrashTalk le jour et joue pour les Grizzlies la nuit, il ne faut pas lui en vouloir, le pauvre enchaîne les journées de taf à un rythme effréné.

Jake LaRavia (6) : également un bon passage du jeunot sur le parquet, utile des deux côtés et précieux. JLR a donc plus de buzz que JNR.

Marcus Smart (6,5) : ultra agressif en sortie de banc, l’ancien des Celtics a également fait beaucoup de bien à la second unit de sa team. Comme d’hab’, une entrée en mode dragster. Plutôt Marcus Mustang que Marcus Smart.

Scotty Pippen Jr. (5) : si le fiston a prouvé qu’il n’avait rien d’un pistonné ces dernières semaines, la réalité l’a rattrapé. La hiérarchie, c’est la hiérarchie, et face aux cadres qui reviennent, il ne peut que redevenir un alternant.

John Konchar et Yuki Kawamura n’ont pas assez joué pour être notés.

# Indiana Pacers

Myles Turner (4,5) : on l’a déjà connu plus en réussite, et il n’a pas semblé lui-même dans la raquette ce soir. Il n’a pas semblé trouver le GPS

Pascal Siakam (6) : égal à lui-même, il a fait le taf pour éviter à son équipe la défaite, sans succès malheureusement. Il a repris le costard de franchise-player des Pacers suite aux diarrhées aiguës de son meneur.

Bennedict Mathurin (6) : au moment de sa blessure, on se demandait si ce scoreur assez unidimensionnel allait savoir retrouver sa place. Et au final, le Québécois a encore pimpé différents aspects de son jeu pour devenir encore plus fort et plus goûtu. Le fameux œuf Bennedict.

Andrew Nembhard (6,5) : peut-être bien le meilleur de son équipe ce soir. Solide au shoot et dans le reste, il fait le taf comme il peut. Dommage pour lui, les Grizz avaient encore plus de flow que lui ce soir.

Tyrese Haliburton (3,5) : déjà la deuxième fois qu’on le taille dans les notes alors qu’il joue à Indiana et qu’on vient à peine d’attaquer le mois de décembre. Encore un match digne du Diner de Cons pour Tyrese, fort heureusement pour lui, Thierry Lhermite n’était pas dans les tribunes du FedEx Forum ce soir. Ah bon ? Haliburton ?

TJ McConnell (6) : comme à son habitude, ultra polyvalent et utile pour n’importe quelle tâche sur le terrain. TJ McConnell est du bicarbonate de soude.

Obi Toppin (6) : on voudrait bien changer de vannes de temps en temps, mais s’il continue d’être aussi dévoué et courageux, on va continuer à dire qu’il est en mode Obi-Wan hein.

Jarace Walker (5) : un joli buzzer beater dans ce match, mais c’est à peu près tout. Il a peu à peu sombré comme son équipe au fil du match.

Quenton Jackson (5) : peu de temps de jeu, mais en mérite-t-on vraiment plus quand on s’appelle Quenton ?

Johnny Furphy (5) : Il s’appelle Johnny Murphy en vrai, sauf que son daron c’est Jean-Claude dans Titeuf qui a créé son acte de naissance. Avec un supplément mulet.

Moses Brown, Enrique Freeman et Tristen Newton n’ont pas assez joué pour être notés.

Les Grizzlies avaient un parquet trop stylé et ont fait parler la poudre face aux Pacers qui étaient en mode Benoit Saint Denis et n’avaient qu’un seul quart-temps à donner. La semaine prochaine, on retrouve les Bucks et les Nets pour un duel qui s’annonce très équilibré (c’est faux).