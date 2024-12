Les Grizzlies renversent les Pacers (136-121)

Alors qu’ils étaient menés de 19 points après seulement 12 minutes de jeu, les Grizzlies n’ont rien lâché. Retour dans le match et victoire plutôt propre face à des Pacers amorphes en fin de rencontre. Résumé.

Une affiche un poil moins alléchante que lors des dimanches précédents, mais l’illustre Ja Morant pour nous régaler avec ses gestes défiant la logique de ce sport que l’on aime tant. Effectivement, la première partie du match n’est pas d’augure à nous faire rentrer totalement dans la soirée : les Pacers prennent une avance conséquente après un début de rencontre un peu lent, tandis que Taylor Jenkins commence déjà à envoyer tous ses remplaçants sur le parquet.

elite dime. pic.twitter.com/RvqZEkNTWh

— Devin Walker (@Devin_Walker2) December 1, 2024

On se dit que ça va être long. Les Pacers punissent l’efficacité minable des Grizzlies à 3-points durant le premier quart-temps, et c’est seulement après la pause que la rencontre va véritablement s’emballer en termes de scénario. Alors attention hein, on ne s’emballe pas façon classique du cinéma des années 70, on parle ici plus d’un téléfilm du lundi sur TF1. Toutefois, ça nous sort de la torpeur et nous fait remettre une pièce sur un match jusqu’ici pas spécialement intéressant.

19 points de retards effacés entre le 2e et le 3e quart-temps derrière un Ja Morant qui célèbre façon guitariste, avec une intensité arrivée certes une heure après le début du match, mais arrivée quand même. Taylor Jenkins se permet de reposer sa star tandis que les Oursons ont désormais une dizaine d’unités d’avance. Dans la manière, c’est bien sympa : ça s’envoie des passes les uns pour les autres, le groupe vit bien sur le parquet.

HEAT UP THEN ROOK 😤♨️@jaylen_wells | @FDSN_Grizzlies pic.twitter.com/gf1HJhZHh0

— Grind City Media (@grindcitymedia) December 1, 2024

Jaylen Wells s’éclate dans le corner à 3-points, le rookie envoie des good vibes à toute la salle. Sauf peut-être à Rick Carlisle, sanctionné d’une faute technique pour avoir – à raison sur le fond, carrément moins sur la forme – engueulé l’arbitre après une chute lourde d’Obi Toppin sur une tentative de dunk. Le jeu n’a pas été arrêté et Memphis a collé 3-points sur la possession suivante.

On en sait plus sur les histoires de blessure au dos d’Haliburton ?

Son début de saison est atroce, y’a eu quelques éclaircies mais sinon aucune continuité semaine après semaine.

Y’a quelques jours ça parlait encore de blessure au dos, je sais pas si c’est confirmé / réel /…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2024

On ne peut pas en dire autant de Tyrese Haliburton, une nouvelle fois atroce ce soir et pas loin d’invisible dans la production. Il y a un problème avec ce garçon, ce n’est clairement pas normal. Une fois les Grizzlies passés en tête, on a perdu tout espoir pour Indiana. Et on a vu juste : les Pacers ne s’en remettront pas, quatrième quart-temps absolument cradingue sur le plan de l’adresse, s’il faut isoler un domaine en particulier. Défaite 136-121, Indiana n’y arrive décidément pas déplacement. À l’inverse, Memphis rayonne, avec un sixième succès consécutif.