On repart pour dix matchs de NBA ce soir ! Ça commence dès 21h30, et on se termine aux alentours de 7h30 du matin, dans tous les sens du terme. Le week-end ? C’est quoi ?!?

Le programme NBA du soir

21h30 : Nets – Magic

21h30 : Grizzlies – Pacers

0h : Cavs – Celtics

0h : Knicks – Pels

0h : Raptors – Heat

1h : Rockets – Thunder

2h : Jazz – Lakers

3h : Blazers – Mavericks

3h : Kings – Spurs

4h : Clippers – Nuggets

Cavs – Celtics, changement de leader à l’Est ?

Après un début de saison exceptionnel, les Cavs rentrent peu à peu dans le rang. C’est logique, c’est humain, et après deux défaites de suite face aux Hawks, Cleveland peut faire une malheureuse passe de trois dès ce soir contre les champions en titre, seule équipe mise à part Atlanta à avoir déjà battu les Cavs cette saison. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont probablement des envies de double… perf, alors rendez-vous à 0h pour voir l’ambulance se faire tirer dessus, ou alors pour la voir enclencher le giro pour se barrer un peu plus loin !

Mais aussi…

Le Magic en quête d’une nouvelle victoire à Brooklyn,

Ja Morant qui change des ampoules sans échelle

Le Madison Square Garden en orange et bleu pour la réception des Pels

Miami ira se cailler les meules à Toronto, victoire obligatoire pour se réchauffer

Rockets – Thunder, pour enfin savoir qui est le meilleur prospect entre SGA et Jalen Green, huhu.

Les Lakers tenteront de prendre une win “facile” dans l’Utah

Les Mavs sont en pleine forme mais sont en back-to-back, pas sûr que ce soit gênant à Portland

Kings – Spurs, quelque chose comme “l’affiche du kif” entre les futurs champions NBA et l’équipe qu’elle battra chaque année au premier tour

Affiche de ventre mou entre les Clippers et les Nuggets, rien à voir avec Nikola Jokic

Les Français sur le pont

Pacôme Dadiet espère avoir un peu de temps de jeu avec les Knicks

Idem pour Armel Traoré avec les Lakers à Salt Lake City

Ou Rayan Rupert avec Portland face aux Mavs

Nico Batum devra peut-être se farcir un peu Nikola Jokic, sacré cadeau

Victor Wembanyama tentera d’être le héros français de la nuit, on vous cache pas qu’on compte assez fort sur lui

Le NBA Injury Report, c’est par ici.