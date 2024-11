Défaits par Atlanta mercredi dans leur première défaite de la saison à domicile, les Cavaliers comptaient bien rendre la pareille aux Hawks ce vendredi soir. Au lieu de ça, Cleveland a encore perdu. Et encore une fois, De’Andre Hunter a fait très mal aux Cavs.

Les stats du match, c’est juste ici !

Quand on a vu les premières minutes du match, on s’est dit que les Cavaliers allaient remettre les points sur les i face à Atlanta. Une défense focus, un Darius Garland qui préchauffe, et un collectif qui déroule. Sauf que tout ça n’a duré que cinq minutes. Lors des 43 minutes suivantes, ce sont les Hawks qui ont fait la loi.

Voici quelques chiffres qui symbolisent la domination d’Atlanta ce vendredi soir :

101 : points marqués par les Cavs, leur plus faible total de toute la saison ;

points marqués par les Cavs, leur plus faible total de toute la saison ; 50 : nombre de points du banc d’Atlanta, 22 de plus que celui des Cavs ;

nombre de points du banc d’Atlanta, 22 de plus que celui des Cavs ; 33 : comme le nombre de passes décisives des Hawks ;

comme le nombre de passes décisives des Hawks ; 5/23 : les stats au tir de Donovan Mitchell.

Si les Hawks font partie des équipes les plus irrégulières et imprévisibles de la NBA, ce soir ils ont montré leur meilleur visage. Défensivement ? Ils étaient au taquet pour sortir les Cavs – meilleure attaque de la Ligue s’il vous plaît – de leur zone de confort. De Dyson Daniels à Jalen Johnson en passant par Zaccharie Risacher, la longueur et l’impact physique/athlétique des Hawks sur les extérieurs ont fait mal à Cleveland. Demandez donc à Donovan Mitchell.

De l’autre côté du terrain, les Hawks continuent de montrer de plus en plus de cohérence et d’automatismes au niveau du partage de la balle, avec une fluidité collective symbolisée notamment par Trae Young (21 points, 11 passes) et Jalen Johnson (20 points, 9 rebonds, 7 passes). Y’a encore du déchet mais les choses se mettent en place à Atlanta et c’est fun à voir !

C’est fun parce que toute l’équipe était au diapason pour taper le leader de l’Est. Le banc a notamment cartonné, avec en tête De’Andre Hunter qui se transforme en Kevin Durant à chaque fois qu’il joue les Cavs cette saison. Auteur de 26 points en 30 minutes il y a quelques jours contre Cleveland, Hunter a remis le couvert avec 23 points en sortie de banc. Onyeka Okongwu a bien pesé aussi (15 points, 7 rebonds) en back-up de Clint Capela, et Bogdan Bogdanovic a ajouté ses petites banderilles habituelles.

1 L in 35 days and we just handed 'em 2 in 3 pic.twitter.com/wpeLHrUSns

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 29, 2024

Possédant toujours un bilan négatif cette saison (9 victoires – 11 défaites), Atlanta vient de battre deux fois de suite une équipe qui n’avait jusqu’alors perdu qu’à une seule reprise en 18 matchs. La saison des Hawks est-elle enfin lancée ? Ou alors perdront-ils contre les Hornets dès le prochain match ? On aura rapidement la réponse, mais il est clair que le groupe de Quin Snyder a le potentiel pour devenir plus qu’une équipe du ventre mou à l’Est. La preuve, en cas de victoire de Boston contre Chicago cette nuit, Atlanta validerait officiellement son ticket pour les quarts de finale de la NBA Cup.

Côté Cavs, c’est la première série de défaites de la saison. Rien de dramatique, même si on ne s’attendait pas à ce que celle-ci tombe après deux matchs contre les Hawks. Réaction attendue dès la prochaine rencontre, face aux… Celtics à Cleveland.