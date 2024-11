Pour la deuxième fois de suite, les Hawks ont battu Cleveland vendredi soir, et Zaccharie Risacher a fait partie des acteurs de ce nouvel exploit d’Atlanta. Par ici les highlights du garçon !

Avec 11 points au compteur en 21 minutes, Zacc n’a pas vraiment enflammé la feuille de stats contre les Cavs, mais ceux qui étaient devant le match ont pu apprécier l’impact du Frenchie dans la victoire surprise des Hawks 117-101.

Il n’a fallu attendre que trois minutes dans le match pour comprendre que Zaccharie Risacher n’était pas là pour rigoler. Un énorme chasedown block sur Isaac Okoro (malgré deux fautes rapides) a donné le ton pour les Hawks, qui ont sorti leur meilleure performance défensive de toute la saison. Aux côtés de Dyson Daniels et Jalen Johnson, Risacher a participé au très bel effort collectif des Faucons dans leur propre moitié de terrain.

OH BLOCKED BY RISACHER 😤😤😤pic.twitter.com/QPnMKUOvl2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

De l’autre côté du parquet, le rookie made in Bourg-en-Bresse a été plutôt propre (4/8 au tir, 2/4 à 3-points, 1 perte de balle), faisant étalage de sa belle capacité à bouger sans ballon et se permettant quelques gros highlights. Désolé Evan Mobley, désolé Donovan Mitchell, mais il faudra repasser pour contrer le Français, qui a fait décoller les deux lascars avec une bonne feinte de papy comme on les aime.

POPOPO Zaccharie Risacher qui envoie Donovan Mitchell et Evan Mobley dans les étoiles 😍😍😍pic.twitter.com/K8RCOGj5Qc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

Sur la séquence suivante, Risacher a lâché un backdoor cut dans les règles de l’art, avant de conclure par un tomar sur un superbe service de Dyson Daniels. Facile le basket !

LE BACKDOOR DE RISACHER MAIS C'EST PARFAIT ÇA 😍😍😍pic.twitter.com/9pCsuOc7vY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

Dans les bons coups, Zaccharie Risacher a aidé les Hawks à mettre le couvercle dans le quatrième quart-temps, et a ainsi confirmé sa belle performance de l’autre jour à Cleveland, où il avait marqué 17 points en 17 minutes.

Du solide !