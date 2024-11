Les Wolves s’offrent de l’air, face aux Clippers (93-92)

Les Wolves étaient à un mini-tournant, cette nuit : gagner contre les Clippers et montrer que le message d’Anthony Edwards est passé, ou perdre et continuer à s’enfoncer dans le doute, avec des conséquences potentiellement fâcheuses. Le résultat final ? Les Loups s’imposent, avec une manière à revoir – surtout en fin de rencontre – mais tout était bon à prendre vu le contexte.

Qu’elle est importante, cette rencontre à domicile face aux Clippers. Les Wolves doivent s’imposer, pour regonfler un peu leur capital confiance, non seulement en tant que groupe, mais en tant que joueurs, les uns envers les autres. Et ce qu’il faut donc en tirer ? Qu’ils ont montré de bonnes choses en début de rencontre. Julius Randle en tête, avec une envie (re)trouvée des deux côtés du terrain. Et forcément, ça aide le collectif.

Les Clippers font donc la course derrière, notamment parce que du côté de Minnesota, Nickeil Alexander-Walker place l’équipe sur les bons rails dès l’entame. Anthony Edwards est évidemment le patron offensif, mais à l’instar de James Harden pour Los Angeles, ce n’est pas un grand grand match pour le leader des Loups. Ce qu’on aime : dans la situation donnée, ce sont d’autres joueurs qui ont apporté, notamment Jaden McDaniels, avec cette fois des pourcentages satisfaisants et des séquences défensives d’un niveau qu’on lui connaissait la saison passée.

Alors, comment cette histoire se termine, si tout semble à première vue rouler dans le jeu ? Et bien les Clippers ont bien évidemment tenté de revenir, après avoir pourtant encaissé un 13-2 des Wolves en milieu de troisième quart. Pas tellement compris ici pourquoi Chris Finch a d’ailleurs pris un temps-mort avec 9 points d’avance, étant donné que derrière, les Voiliers sont revenus presque immédiatement dans la partie. Au moins, on va voir si les Wolves ont le coffre pour refaire l’écart.

AND-UNOOO 🗣️👌 pic.twitter.com/ZICglp2koX

— LA Clippers (@LAClippers) November 30, 2024

Donte DiVincenzo, puis Jaden McDaniels, avec un peu de Rudy Gobert, la tambouille express pour créer de nouveau un petit trou, suffisant avec les quelques minutes de jeu restantes ? Attention, les Clips sont loin d’avoir agité le drapeau blanc. Oui, on n’a pas cité Anthony Edwards en début de de ce paragraphe. Oui, parce que Chris Finch l’a sorti au début du quatrième quart-temps pour ne le faire repartir que lorsque Los Angeles a repris les commandes du match. Pas trop compris, encore une fois. Néanmoins, Ant-Man n’a pas besoin de grand temps pour avoir un impact décisif.

Ant on his own 6-0… puts MIN back up late in the 4Q!

LAC-MIN under 2 to play on ESPN in #EmiratesNBACup 🏆 pic.twitter.com/M7IKRBoEyB

— NBA (@NBA) November 30, 2024



Rob Dillingham ? 0 minute, une statistique criante surtout lorsque les Wolves ont commencé à déjouer à cause d’une organisation pas dingue. Bon sang, il y a un meneur sur le banc qui a montré de belles choses lorsque responsabilisé et c’est Mike Conley qui se coltine toujours du temps de jeu à à rallonge. Donner le bâton pour se faire battre, en somme. La fin de match ressemble un peu à un cirque, avec des ballons joués n’importe comment.

Victoire des Wolves.

Fin digne d’un cirque, mais à l’heure actuelle n’importe quelle win est à prendre.

Faudra mieux jouer par contre, tu passes pas loin d’un nouveau scandale à domicile.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2024

Alors heureusement, ça va passer pour les Wolves, d’un petit point sur un rebond offensif capital de Rudy Gobert lors de la dernière possession… Mais encore une fois, Chris Finch est à deux doigts de faire perdre son équipe. Et là, c’est vraiment criant en matière de choix. Quoi qu’il en soit, le succès fait du bien, qui plus est face à une équipe comme les Clippers. Les joueurs doivent bâtir dessus pour la suite, tout en n’oubliant pas qu’avec une telle manière, ça ne passera pas pas partout.

La dernière possession du match entre Wolves et Clippers, je sais pas quoi vous dire. pic.twitter.com/7JH4JLnD9x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2024