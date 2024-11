Tidjane Salaün enchaîne : 14 points et 8 rebonds face aux Knicks !

Face aux Knicks, et après avoir tapé son record en carrière lors du dernier match, Tidjane Salaün récidive avec une nouvelle soirée sympathique. 14 points, 8 rebonds, 1 passe à 4/10 à 3-points contre New York, une belle petite partie et la confiance qui continue à monter. Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Une performance remarquable de Tidjane Salaün, et on ose imaginer ce que cela aurait pu être si ses coéquipiers (Brandon Miller en tête, avec son atroce 7/25 au tir et ses 6 pertes de balle). Disponible au maximum dans les intervalles pour envoyer de la ficelle à 3-points, le Français confirme ses bonnes dispositions du moment. On regrette également le manque de confiance de Charles Lee qui l’a fait sortir en fin de match, alors même que les Hornets devaient trouver un tir, à 3-points de préférence.

Tidjane Salaün reste sur son meilleur match en carrière (17 points).

Dans le 1er QT face aux Knicks ce soir ? 8 points, 2/4 à 3-points.

Dans le jeu, on demanderait bien au T’ de prendre désormais des drives, d’aller plus souvent vers le cercle, surtout avec son physique avantageux dans cet exercice. Toutefois, ne nous précipitons pas. L’an passé, à Cholet, il a pris progressivement ses marques et ajouté graduellement les différentes options offensives à son jeu.

Commencer par trouver son aise dans le catch and shoot lointain est primordial pour exister dans la NBA actuelle. Le reste viendra plus tard, mais la confiance est là et c’est avant tout ce qui compte pour progresser.