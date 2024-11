Les Bulls prêts à transférer Zach LaVine, Nikola Vucevic et Lonzo Ball

Après les transferts d’Alex Caruso et DeMar DeRozan durant l’intersaison, les Bulls semblent (enfin) prêts à appuyer sur le bouton reconstruction. Et dans les semaines à venir, ce sont trois joueurs symboliques du mandat d’Arturas Karnisovas qui pourraient bouger.

D’après les insiders Marc Stein et Jake Fischer, c’est open bar à Chicago en vue de la NBA Trade Deadline de début février. Tout le monde est transférable, et les Bulls auraient fait comprendre aux autres équipes NBA que Zach LaVine, Nikola Vucevic et Lonzo Ball ne sont plus dans leurs plans.

As @JakeLFischer expertly explains in his latest detailed dispatch for @TheSteinLine … no discussion of likely sellers this NBA Trade Season starts without Artūras Karnišovas' and the Chicago Bulls.

Full story: https://t.co/2qRgBudQEr pic.twitter.com/qAYDG5MV7Q

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 29, 2024

Visiblement, les Taureaux sont prêts à tourner la page pour entamer un vrai projet de reconstruction. Mieux vaut tard que jamais.

Ce n’est évidemment pas la première fois que LaVine ou Vucevic sont dans les rumeurs de transfert. Mais maintenant qu’Arturas Karnisovas a commencé à déconstruire son ancien projet avec les départs de DeRozan et Caruso, la volonté de se séparer de certains vétérans comme LaVine et Vooch est peut-être plus forte que jamais. Le bon début de saison de Zach LaVine – de retour de blessure – ouvre peut-être aussi une opportunité pour Karnisovas, tandis que Vucevic reste un joueur productif (20 points – 10 rebonds de moyenne) sous un contrat très abordable (20 millions la saison jusqu’en 2026).

Quant à Lonzo Ball, son retour sur les parquets représente l’une des rares belles histoires à Chicago, et il est en dernière année de contrat (21 millions de dollars). C’est donc un candidat naturel à un transfert, d’autant plus que le meneur a prouvé – quand il n’est pas à l’infirmerie – qu’il peut encore apporter à un collectif malgré deux saisons et demie d’absence.

The Chicago Bulls are willing to trade Lonzo Ball, per @JakeLFischer

“No surprise, then, that Bulls executives, according to league sources, have been messaging to rival front offices that they are willing to discuss the majority of their roster in trade talks leading up to the… pic.twitter.com/NnSTTlAa2A

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 29, 2024

Ce ne sera pas facile pour les Bulls d’obtenir une contrepartie de qualité pour leurs vétérans. Arturas Karnisovas a trop tardé pour cela. S’il veut se débarrasser du contrat de LaVine (qui dure jusqu’en 2027, pour presque 50 millions de dollars la dernière année), il devra peut-être même ajouter un joueur (ou un pick de draft) dans le deal, genre un jeunot comme Dalen Terry ou Julian Phillips selon Marc Stein. Nikola Vucevic pourrait lui apporter deux choix de second tour en échange, mais pas plus.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que le choix de premier tour de draft des Bulls en 2025 ira à San Antonio s’ils ne sélectionnent pas dans le Top 10, ce qui donne une raison supplémentaire à Chicago de tanker au lieu de finir une nouvelle fois dans le ventre mou de la Conférence Est. La Draft 2025 est réputée pour la qualité de ses prospects, alors c’est le moment ou jamais de jouer le bas de tableau !

Sources texte : Marc Stein / Jake Fischer