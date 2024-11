Russell Westbrook écope d’une amende de 35 000 dollars

Après Fred VanVleet et les Hawks, la NBA a distribué une nouvelle amende ce vendredi. Elle est pour Russell Westbrook après son “geste obscène” envoyé en direction du banc des Knicks.

Dans la raclée reçue par les Nuggets face aux Knicks il y a quelques jours, Russell Westbrook a profité du garbage time pour scorer… 24 points dans le quatrième quart-temps. Dans le feu de l’action, il a aussi envoyé un doigt d’honneur au banc new-yorkais, qui avait probablement charrié ce bon vieux Brodie sur ses galères au shoot extérieur.

Tout cela n’est pas passé inaperçu aux yeux de la NBA, qui a décidé de sanctionner Westbrook à travers une amende de 35 000 dollars.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LG1psczc7q

— NBA Communications (@NBAPR) November 29, 2024

https://twitter.com/Ballislife/status/1861379142047940933

Ne vous inquiétez pas pour Russell Westbrook, il devrait survivre financièrement. Mais la prochaine fois qu’il prend feu de loin, peut-être qu’il pensera à une autre “célébration”.

