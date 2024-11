En sortie de Thanksgiving et en ce jour de Black Friday, la NBA nous gâte en nous offrant un programme un peu spécial. Les matchs de ce vendredi commencent dès 18h avec Hornets – Knicks, et on a droit à dix affiches de NBA Cup au total pour nous régaler tout au long de la nuit. Le programme NBA complet, c’est juste en dessous.

Le programme NBA du soir

18h : Hornets – Knicks

20h30 : Hawks – Cavaliers

23h : Grizzlies – Pelicans

1h30 : Nets – Magic

1h30 : Wolves – Clippers

2h : Pacers – Pistons

2h : Heat – Raptors

2h : Bulls – Celtics

4h : Lakers – Thunder

4h : Blazers – Kings

Lakers – Thunder, un match du tonnerre

Si les matchs commencent dès 18h ce soir, il faudra attendre 4h du matin pour assister au main event. Les Lakers reçoivent le Thunder pour un match couperet de NBA Cup. Les deux équipes ayant déjà perdu une fois dans la compétition, le vaincu dira sans doute au revoir à ses espoirs de qualification en quarts de finale. Le vainqueur par contre se mettra dans une position avantageuse, même si une victoire ne sera pas synonyme de qualif’.

On sait que les Lakers, champions de la NBA Cup en titre, voudront se faire respecter sous l’impulsion de LeBron James et Anthony Davis, mais le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander aura à cœur de sortir l’équipe qui a soulevé la coupe l’an passé.

Les principaux enjeux de ce vendredi en NBA Cup.

Mais aussi…

Les Knicks voudront se reprendre face aux Hornets, privés de LaMelo Ball.

Les Hawks peuvent-ils battre encore une fois les Cavs ? Ce serait quand même bien drôle.

Ja Morant et les Grizzlies devraient couper les ailes des Pelicans assez facilement.

Le Magic vise une onzième victoire en douze matchs à Brooklyn.

En pleine crise, les Wolves d’Anthony Edwards vont-ils s’enfoncer un peu plus face aux Clippers ?

Pacers – Pistons, heureusement qu’on est en 2024 et pas en 2004.

Le Heat peut-il enchaîner deux victoires de suite ou c’est trop demandé ?

Bulls – Celtics, avec la première place du Groupe C (Est) en jeu !

Blazers – Kings, pas le match le plus emballant mais on sait jamais, ça peut être fun.

Les Français sur le pont

Zaccharie Risacher face à l’équipe possédant le meilleur bilan NBA.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté dès 18h face aux Knicks de… Pacôme Dadiet !

Nico Batum vs Rudy Gobert.

Rayan Rupert face aux Kings.

Le NBA Injury Report, c’est par ici.