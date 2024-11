NBA Cup : Lakers – Thunder, Bulls – Celtics, et les gros enjeux de ce vendredi

Il ne reste plus que deux journées dans la phase de poules de la NBA Cup, et on peut donc commencer à s’intéresser aux scénarios de qualification et aux enjeux des matchs à venir. Ce vendredi soir, il faudra tout particulièrement garder un œil sur Lakers – Thunder, Bulls – Celtics et Hawks – Cavaliers. On fait le point !

NBA Cup : les classements

Sont déjà qualifiés (champions de leur groupe) :

Houston Rockets

Golden State Warriors

Sont déjà éliminés :

Utah Jazz

New Orleans Pelicans

Washington Wizards

Toronto Raptors

Les principaux matchs de NBA Cup à surveiller ce soir

Hawks – Cavaliers :

Hawks remportent le Groupe C en cas de victoire vs Cavs + défaite des Bulls vs Celtics.

Bulls – Celtics :

Bulls remportent le Groupe C en cas de victoire vs Celtics + défaite des Cavs vs Hawks.

Celtics remportent le Groupe C en cas de victoire vs Bulls + défaite des Hawks vs Cavs.

Lakers – Thunder :

Lakers remportent le Groupe B en cas de victoire vs Thunder + défaite des Suns vs Spurs (mardi).

Malheur au perdant, qui sera très probablement éliminé de la NBA Cup.

Rappel du règlement

Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour les quarts de finale ;

Le meilleur deuxième dans chaque conférence se qualifie également ;

Les équipes à égalité sont départagées par leurs résultats en confrontation directe (si elles sont dans le même groupe) puis la différence entre points marqués et points encaissés durant les matchs de groupe (pour les équipes qui ne sont pas dans le même groupe).

