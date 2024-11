Paul George (Sixers) : “Nous allons retourner la situation, je le parie à 100%”

En perdant 14 de leurs 17 premiers matchs cette saison, les Sixers sont au fond du trou. Qui plus est, Joel Embiid et Paul George sont toujours à l’infirmerie. Difficile donc pour les fans de Philadelphie d’espérer grand-chose dans de telles circonstances, mais PG assure que l’avenir sera meilleur dans la ville de l’amour fraternel.

Il y a une semaine, FOX Sports sortait une stat très inquiétante pour les Sixers : sur les 92 équipes ayant commencé une saison avec un bilan de 12 défaites en 14 matchs, comme Philly cette année, seulement 6 ont réussi à atteindre les Playoffs.

Dit comme ça, la campagne 2024-25 des Sixers semble déjà perdue. Mais Paul George fait partie de ceux qui veulent croire à une remontée fantastique. Mieux encore, il garantit un sursaut d’orgueil de son équipe (via Sixers Wire).

“Il est évident que nous sommes un peu limités, mais je pense que ce que nous pouvons contrôler, c’est notre effort, notre énergie et le fait de faire les choses avec un peu plus d’intensité, mais nous allons changer ça. Nous allons retourner la situation. Je parie à 100 % que nous allons changer ça. C’est à nous de jouer.” – Paul George cette semaine

Jouer, ce serait déjà un bon début.

Entre les blessures de George, les pépins de Joel Embiid et l’absence de Tyrese Maxey au cours de la première quinzaine de novembre, le Big Three des Sixers n’a joué que… six minutes ensemble. Compliqué dans ces conditions de trouver le moindre rythme et construire un collectif à la fois solide et performant. Malgré les très belles performances du rookie Jared McCain, les Sixers auraient difficilement pu imaginer un pire scénario pour ce début de saison, et ce n’est qu’à travers le retour de ses joueurs majeurs que Philadelphie pourra rebondir.

En marge des résultats catastrophiques et des turbulences internes caractérisant ce premier mois de compétition, les Sixers ont l’avantage de jouer dans une Conférence Est encore une fois faiblarde, eux qui n’ont que 3,5 matchs de retard sur le dixième du classement (dernier spot qualificatif pour le play-in tournament). Une grosse série et ça peut donc assez vite remonter au classement. Le problème, c’est que Joel Embiid continue d’être gêné par son genou, et que Paul George est aussi un habitué de l’infirmerie.

Opposés aux Pistons et aux Hornets lors des prochains matchs, les Sixers n’ont plus de temps à perdre. Il faut commencer à gagner et vite. Sinon, la prédiction de Paul George pourrait rapidement devenir une nouvelle punchline.

