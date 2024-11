Joel Embiid veut trouver “la taupe” dans le vestiaire des Sixers

Semaine plus que compliquée à Philadelphie. Outre les résultats sportifs horribles, le groupe Sixers a connu une réunion de crise où Joel Embiid a été pointé du doigt, réunion qui a leaké publiquement. De quoi frustrer Embiid, qui veut trouver la taupe !

Qui est la taupe ?

Joel Embiid commence enfin à comprendre qu’il doit être celui qui montre l’exemple. Il sait qu’il doit être parfait et irréprochable afin de lier son groupe. Pour obtenir un collectif soudé, il faut que le leader soit exemplaire et en l’occurrence ce n’est pas le cas. Alors il a accepté les reproches faits notamment par Tyrese Maxey. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu’Embiid n’est pas frustré par la situation. Pour rappel, mardi soir, un gros dossier de Shams Charania est sorti sur le team meeting des Sixers après le match à Miami.

D’après l’insider Jake Fischer, Joel Embiid – furieux – est désormais à la recherche de la personne à l’origine de la fuite.

People close to Joel Embiid think he wants to find the snitch in the Sixers’ locker room, per @JakeLFischer

“When ESPN reported details on Tuesday morning, from inside the 76ers’ team meeting following Monday night’s blown lead in Miami, one league figure close to… pic.twitter.com/XmJHyxxMze

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 21, 2024

Paul George, sur son podcast, est allé plus en détails sur les membres des 76ers présents lors de cette réunion. Selon lui, les personnes présentes avaient toutes un intérêt à y être, jusque-là encore heureux on a envie de vous dire. De fait, celui qui a parlé est forcément proche de l’équipe, sans qu’il ne s’agisse forcément d’un joueur.

Qui est le leader de l’équipe ?

Pendant que Joel Embiid est occupé dans sa chasse aux sorcières, on ne sait toujours pas qui est le leader du bateau 76ers. Un candidat semble néanmoins émerger : Tyrese Maxey.

Le jeune meneur de Philly est le seul qui met vraiment Joel Embiid face à ses responsabilités. Tyrese bénéficie d’une relation de proximité avec le médaillé d’or des derniers Jeux. Une situation qui lui permet de pouvoir lui dire ses quatre vérités sans souci.

Entre un franchise player en gros manque de leadership, une taupe qui cherche à nuire au groupe, une superstar plus proche du podcasteur que du basketteur et un bilan sportif catastrophique (2 victoires pour 12 défaites), on assiste à un beau bordel à Philadelphie.

Joel Embiid, un manque de ponctualité qui ne date pas d’hier

Vous l’avez compris, les nerfs sont pour le moins tendus à Philadelphie. Mais la situation actuelle ne serait pas liée uniquement au scénario des dernières semaines.

De ce qu’on sait, Joel Embiid a été pointé du doigt pour ses nombreux retards à l’entraînement. Des propos que le MVP 2023 a dû clarifier lui-même en disant que ce n’était arrivé qu’une ou deux fois sur la période où il était blessé. La situation a pris des circonstances disproportionnées sachant que les problèmes de ponctualité de Joel Embiid ne datent pas d’hier comme le rapporte Jake Fischer. Selon lui, depuis au moins 2018, Joel n’est pas réputé pour être super ponctuel. Plusieurs fois, il est arrivé en retard pour des séances vidéo.

Rien de nouveau sous le soleil donc.

Sauf que les 76ers ne lui ont jamais rien dit et ont préféré recruter des vétérans pour apprendre à Jojo comment bien se comporter, d’où la venue d’un joueur comme Tobias Harris il y a quelques années par exemple. Le néo-Piston était censé être un vétéran capable d’apprendre à Embiid comment se comporter en leader et de la manière la plus professionnelle possible.

Sauf que quasiment cinq ans plus tard, rien ou presque n’a changé…

Sources texte : The Athletic, Jake Fischer