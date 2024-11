Rodney Hood prend sa retraite après huit saisons en NBA

Sans franchise depuis 2022, Rodney Hood a décidé de prendre sa retraite à 32 ans après huit saisons en NBA, sans pour autant rester loin du monde du basket puisque l’ancien du Jazz ambitionne désormais de devenir entraîneur.

Rodney Hood fut un role player solide de la seconde moitié des années 2010. Après son passage à Duke, il est drafté par le Jazz en 23ème position de la Draft 2014. Rodney Hood réalise trois saisons et demi à Salt Lake City où il est passé par toutes les émotions. Grâce à son potentiel ultra-prometteur confirmé lors de sa saison sophomore où il flirte avec les 15 points de moyenne, Utah ambitionne de lui filer les clés de l’attaque, mais c’est avant qu’un certain Donovan Mitchell ne prenne toute la lumière.

L’arrière est relégué sur le banc et même transféré au cours de la saison 2017-18. Direction les Cavaliers pour découvrir les finales NBA et la bourde de JR Smith aux premières loges.

Après des négociations contractuelles qui n’aboutissent pas, Rodney Hood est transféré aux Blazers à la Trade Deadline 2019. À Portland, il est là aussi aux premières loges pour voir Damian Lillard assassiner Paul George et le Thunder en Playoffs.

Puis, le drame survient la saison suivante avec une rupture au tendon d’Achille. Fauché en plein vol, Rodney Hood tente plusieurs retours du côté des Bucks ou des Clippers, mais sans jamais retrouver sans niveau d’antan.

Rodney Hood a tenté un retour en douceur avec un passage en G League du côté du Memphis Hustle, mais une ultime blessure lui a fait comprendre qu’il était temps de dire stop.

Rodney Hood told ESPN he is retiring after 8 seasons in the NBA with UTA, CLE, POR, TOR, MIL and LAC. The 6-8 guard/forward made a comeback attempt with the Memphis Hustle in the G League last season before another injury told him it was time. pic.twitter.com/N7Ty7KR1fv

— Dave McMenamin (@mcten) November 21, 2024

L’ex-Cavalier veut désormais démarrer une carrière dans le coaching. Pour cela, retour à la case départ puisque c’est à Duke qu’il essaye d’obtenir ses diplômes.

Source texte : ESPN