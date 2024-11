Cette fois-ci il va falloir en profiter. Vraiment, car ce week-end marque le grand final de la saison de basket 3×3, la dernière occasion de voir les héros de 3×3 Paris avant… la fin définitive du projet. Avec un peu de nostalgie, déjà, mais avec beaucoup de bonheur et de fierté, surtout.

Demain, à 8h25 (face à Princeton) puis 11h25 (contre Vienne), Franck Seguela, Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko n’auront qu’un objectif en tête : terminer cette saison en apothéose. Karim Souchu en tribunes en sa qualité de coach, Alex Vialaret à ses côtés en tant que supersub, et donc cette envie profonde de voir les quatre zozos faire du sale à Hong Kong.

La saison 2024 de 3×3 restera gravée dans nos contrées, c’est déjà acté. D’une médaille d’argent olympique glanée par les gars à la Concorde cet été, on en chiale encore, à une médaille de vice-championne d’Europe en août pour les filles, d’une victoire au Masters de Lausanne à la bagatelle de six finales jouées pour 3×3 paris, téma la constance au plus haut niveau.

Toute l’année les notes de Goldman ont retenti, de Shenzhen à Abu Dhabi, de Paris à Shanghai ou de Macau à Amsterdam, et c’est donc à Hong Kong qu’on appréciera demain voir ces quelques notes ambiancer un public qui n’y connait pas grand chose en variété française, ni en style européen d’ailleurs, pensant sans doute que le mulet de Jules, la brosse de Franck, le crâne chauve d’Alex, les contours de Paul ou le catogan de Hugo sont des coupes à la mode.

Mais plus qu’une histoire de cheveux, c’est une histoire d’hommes qui s’apprête à se terminer à partir de demain. Deux ans d’une aventure exceptionnelle, qui a grandement participé à faire exploser le 3×3 en France. Pour cela messieurs, à jamais merci, mais avant les au revoir… une dernière victoire, d’avance merci aussi.