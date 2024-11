Meneur des Los Angeles Lakers, D’Angelo Russell pourrait-il bientôt devenir le meneur de… la Lituanie ? Pas impossible si l’on en croit les dernières rumeurs.

En effet, d’après BasketNews, Russell serait intéressé pour représenter l’équipe nationale de Lituanie en se faisant naturaliser. Pour info, sa femme – Laura Ivaniukas – est né au Canada mais est issue d’une famille lituanienne.

D’Angelo Russell expressed interest in representing the Lithuanian national team 😮🇱🇹 pic.twitter.com/juRrGDAQAK

— BasketNews (@BasketNews_com) November 22, 2024

Sachant que D’Angelo Russell ne rejoindra jamais Team USA, cela lui donnerait la possibilité de jouer les grandes compétitions internationales comme l’EuroBasket, la Coupe du Monde et surtout les Jeux Olympiques (à Los Angeles en 2028).

Pour rappel, les équipes nationales peuvent naturaliser un joueur étranger maximum sur un effectif global de 12 joueurs. Exemple : l’Espagne s’est attachée les services de l’Américain Lorenzo Brown il y a quelques années. C’est également cette règle qui a permis à l’Équipe de France de convoiter le Camerounais Joel Embiid avant que celui-ci ne décide d’opter pour Team USA.

À l’heure de ces lignes, la Lituanie possède déjà un joueur naturalisé avec Ignas Brazdeikis et ne peut donc pas – théoriquement – accueillir D’Angelo Russell dans son équipe nationale. Et même si cela peut changer dans les années à venir, on ne sait pas si la fédération lituanienne veut vraiment de DLo aujourd’hui.

“La situation de Russell n’est pas nouvelle pour moi, nous en avons parlé avec ses représentants, mais nous avons actuellement Ignas Brazdeikis, donc la position d’un joueur naturalisé est prise.” – Mindaugas Balciunas, le nouveau président de la fédération lituanienne de basket

Pour l’instant, les démarches concernant l’obtention d’un passeport lituanien pour D’Angelo Russell n’ont pas débuté.

__________

Source texte : BasketNews