Alors que la NBA devrait bientôt s’étendre avec l’ajout de minimum deux nouvelles franchises, la Grande Ligue pourrait repenser son système de Playoffs en éliminant les conférences pour avoir les 16 meilleures équipes en postseason, et ainsi éviter le déséquilibre Est-Ouest.

L’idée n’est pas nouvelle, mais elle pourrait se concrétiser en marge de l’expansion NBA prévue pour les années à venir.

Alors que Las Vegas et Seattle sont les villes favorites pour accueillir une équipe en 2027 ou 2028, cela ajouterait deux nouvelles franchises dans la Conférence Ouest, portant le nombre d’équipes à 17 contre 15 à l’Est. Pour rééquilibrer les deux conférences, il faudrait donc qu’une équipe de l’Ouest déménage à l’Est. Et c’est justement là que les discussions pourraient se tendre entre dirigeants NBA.

Au vu de la différence de niveau entre les deux conférences, en particulier cette saison, passer de l’Ouest à l’Est serait un cadeau du ciel pour l’équipe qui changerait de côté. Géographiquement parlant, Minnesota fait sens, mais Memphis et la Nouvelle-Orléans (qui était déjà à l’Est par le passé) seraient aussi des villes candidates de par leur position sur la carte.

Pour éviter d’être accusée de favoritisme, la NBA pourrait carrément décider de remanier son système concernant les Playoffs NBA. Terminé le Top 8 à l’Est et à l’Ouest, partons sur le Top 16 toutes conférences confondues.

Western Conference executives believe the NBA could eliminate conferences and have the top 16 teams make the playoffs when the league expands to 32 teams, per @WindhorstESPN

“Instead of dealing with that thorny competition, West executives told ESPN they believe both issues can… pic.twitter.com/Oe9yVyaRXd

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 22, 2024

D’après Brian Windhorst et Tim Bontemps d’ESPN, qui citent des dirigeants de la Conférence Ouest (comme par hasard), c’est une vraie possibilité une fois que l’expansion NBA aura eu lieu.

D’un point de vue purement compétitif, ce serait un ajustement logique. Cette saison, pas moins de onze équipes de l’Ouest possèdent un bilan positif, contre seulement… quatre à l’Est. L’écart entre les deux conférence n’a peut-être jamais été aussi flagrant que cette saison, mais il ne date pas d’hier.

Néanmoins, annuler le système de conférences pour prendre les 16 meilleures équipes en Playoffs serait un changement assez radical sachant que l’histoire de la NBA – plus de 75 ans quand même – s’est construite (en gros) sur le système actuel. L’Est d’un côté, l’Ouest de l’autre, et la finale opposant les vainqueurs de chaque conférence.

Même si le commissionnaire Adam Silver n’a jamais eu peur au moment de faire des grands changements dans la structure de sa Ligue, pas sûr qu’il soit prêt à franchir le pas cette fois-ci. On se rappelle qu’en 2020, quand les équipes NBA étaient réunies dans la bulle anti-COVID d’Orlando, le système Top 16 avait été initialement envisagé… avant d’être abandonné pour rester sur le format classique.

__________

Source texte : ESPN