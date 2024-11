Cela reste l’un des plus gros “What-if” de l’histoire récente de la NBA. Juste après avoir participé aux Finales NBA 2012, Oklahoma City a transféré James Harden pour des questions budgétaires. Le Thunder aurait-il gagné le titre si le Barbu était resté avec Kevin Durant et Russell Westbrook ? Harden a sa petite idée sur la question.

On s’en souvient comme si c’était hier.

Le 27 octobre 2012, le Thunder décide d’envoyer James Harden – Sixième homme de l’Année en NBA – à Houston, brisant ainsi le trio aussi talentueux que prometteur avec KD et Westbrook. Tout ça quelques mois après avoir perdu en Finales contre le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. Les raisons derrière ce deal surprenant voire même choquant ? Des négociations qui n’ont pas abouti concernant une extension de contrat d’Harden.

Cela fait maintenant douze ans que ce transfert est arrivé, et on se demande encore ce que le Thunder aurait pu accomplir avec Harden, Durant et Westbrook ensemble, trois joueurs qui ont été élus MVP de la NBA durant leur exceptionnelle carrière. Le Barbu pense qu’OKC aurait gagné le titre, et pas qu’un (via Earn Your Leisure).

“Durant mon année rookie, on a fini huitième et on a joué les Lakers, on les a fait flipper puis ils ont gagné le titre. Ma deuxième année, on va jusqu’en finale de conférence contre Dallas, qui gagne le titre ensuite. La troisième année, on est Finales NBA contre le Heat, c’est l’année où LeBron gagne son premier titre. Cet été-là, on va aux JO, on remporte l’or. Et puis au début de ma quatrième année, j’ai été transféré. Si on était restés ensemble à OKC, on aurait gagné au moins 2 titres NBA.”

James Harden assure que le Thunder n’a pas voulu le prolonger à cause d’un différend de quatre millions de dollars, entre ses attentes à lui et l’offre d’OKC. La franchise avait déjà prolongé KD, Westbrook et Serge Ibaka, et a préféré compter ses sous plutôt que de conserver Harden. Ce dernier a été envoyé à Houston contre Kevin Martin, Jeremy Lamb et deux choix de premier tour de draft.

La suite ? Le Thunder n’est plus jamais retourné en Finales NBA, James Harden non plus.

__________

Source texte : Earn Your Leisure

James Harden:

“If the Thunder would’ve stayed together instead of being broken up over $4M, we would’ve won two chips at least.”

(via @EarnYourLeisure) pic.twitter.com/C3RzvteVva

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 22, 2024