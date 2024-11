Légèrement touché au genou, Victor Wembanyama n’a pas joué depuis trois matchs. Quand reviendra-t-il sur les parquets ? Par ici la dernière update.

Cela fait une semaine qu’on n’a pas vu Wemby sur les parquets NBA. Une semaine et trois matchs d’absence, contre Dallas, Oklahoma City et Utah. La faute à une contusion au niveau du genou droit (subie dans le match face aux Lakers vendredi dernier) qui l’oblige pour l’instant à rester sur la touche. Rien de bien grave on vous rassure, mais la précaution est de mise à San Antonio avec le phénomène français.

Forcément, plus la durée d’absence augmente, plus on se demande à quel moment il va pouvoir revenir. Le jeune coach Mitch Johnson – qui remplace actuellement Gregg Popovich – vient d’apporter quelques petites précisions sur l’état de santé de Victor (via le San Antonio Express-News).

“Je ne sais pas exactement quand (il reviendra), mais très bientôt. Cela va dans le bon sens pour lui et Devin Vassell (touché au genou aussi, ndlr.), ils s’entraînent sur le parquet. Il faut juste l’autorisation finale.”

Pas de date précise donc, mais un retour qui s’annonce imminent pour Victor Wembanyama.

#Spurs notebook: Wemby, Vassell expected to return "really soon," Johnson says…Barnes making most of increased scoring opportunities…Bassey delivers again with career highs for minutes and blocks.https://t.co/Tto5uLvsrG

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) November 22, 2024

Le prochain match des Spurs est prévu dans la nuit de samedi à dimanche contre Golden State à la maison, avant un déplacement à Utah mardi prochain. Il y a des chances que Wemby retrouve ses coéquipiers lors de l’un de ces deux matchs.

Si San Antonio affiche un bilan positif sans Wembanyama (2 victoires – 1 défaite), il ne fait aucun doute que le géant français manque aux fans des Spurs, et à nous aussi par la même occasion.

__________

Source texte : San Antonio Express-News