Au programme de ce vendredi, une nouvelle soirée de NBA Cup avec 8 affiches au programme dont un derby de Californie entre Kings et Clippers.

Le programme NBA du soir

Washington Wizards – Boston Celtics à 1h

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets à 1h

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors à 1h30

Houston Rockets – Portland Trail Blazers à 2h

Chicago Bulls – Atlanta Hawks à 2h

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers à 2h

Denver Nuggets – Dallas Mavericks à 4h

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings à 4h30

Enfin une victoire pour les 76ers ?

Semaine plus que compliquée pour Philadelphie, sur et en dehors du parquet, avec cette réunion de crise qui fait encore parler aujourd’hui.

Les 76ers possèdent le pire bilan de NBA – 2 victoires pour 12 défaites – et espèrent recommencer à gagner des matchs. Pourquoi ne pas le faire dès ce soir avec la réception de la très étonnante équipe des Nets ?

Alors, Philly sera-t-il victime d’un nouveau coup de chaud de Cam Thomas ? Ou le duo Embiid / Maxey (si Embiid joue…) pourra-t-il permettre à la ville de l’amour fraternel de renouer avec le succès ? La réponse à partir d’une heure du matin.

Nouvel épisode entre Pacers et Bucks

Un semblant de rivalité semble être né entre Bucks et Pacers depuis la saison dernière. Giannis Antetokounmpo avait mis 64 points sur la tête des fermiers avant de se faire dérober le ballon de la rencontre. Indiana avait éliminé deux fois Milwaukee. D’abord en NBA Cup puis en Playoffs. L’odeur de la vengeance plane donc sur cette rencontre. D’autant plus que les Daims cherchent à confirmer leur bonne forme du moment avec quatre victoires sur les cinq dernières rencontres.

Si vous aimez le sang, mettez le réveil à 2h.

Nuggets – Mavericks : duel entre deux équipes amoindries

Sur le papier, cette affiche entre Dallas et Denver avait de quoi attirer tous les regards. Sauf que Luka Doncic sera absent et il n’est pas certain non plus de voir Nikola Jokic en tenue ce soir.

Tout de suite, ce match a moins de saveur, mais il reste tout de même très intéressant puisqu’on aura droit à un duel entre Kyrie Irving et le très surcoté (pour certains) Jamal Murray.

Rendez-vous à 4h pour voir si le meneur des Nuggets va pouvoir répondre aux attentes.

Antonio Reeves

Le nom ne vous dit certainement rien et on ne peut pas vous en vouloir. Le rookie des Pelicans était un no-name complet il y a encore deux jours, mais face à l’avalanche de blessures côté NOLA, il s’est révélé face aux Cavaliers avec 34 points en sortie de banc.

Pourra-t-il reproduire la même performance face aux Warriors ? Pour le savoir, mettez le réveil à 1h30 du matin.