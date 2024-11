Antonio Reeves colle 34 points pour les Pelicans, l’imagination n’a pas de limites en Louisiane

Avec l’entièreté (ou presque) de l’équipe des Pelicans bloquée à l’infirmerie, la franchise doit faire preuve de créativité lors de l’élaboration des stratégies de match. Cette nuit, un jeune garçon est sorti de la boîte à idées pour réaliser un carton individuel malgré la (grosse) défaite de l’équipe. Son nom ? Antonio Reeves, et il vient de planter 34 points !

Jusqu’ici, Antonio Reeves n’avait jamais joué plus de 18 minutes. Il n’avait jamais dépassé les 9 points en un mois de carrière en NBA. Face aux Cavaliers, il s’est senti pousser des ailes, et a explosé tous ses compteurs statistiques le temps d’une soirée. 34 points à 14/25 au tir en 40 minutes (!), avec 4 rebonds et 3 passes pour assaisonner le tout.

The rook is cookin 👀

Antonio is up to 17 points 🔥 pic.twitter.com/aWkZnGqcWk

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 21, 2024

Plus sérieusement, quelle plus belle opportunité pour un rookie de fin de Draft que celle de jouer dans une équipe décimée par les blessures ? Pas de meilleur contexte pour taper dans l’oeil de la franchise, de la ligue en général. Bonus autre que la belle performance pour le ‘Tonio ? Le faire le jour de son anniversaire. Ça c’est un beau cadeau.

“It means a lot. It means really everything… I just went out there and played and gave it all I’ve got 100%. It’s my birthday, you know I had to show out”

— Antonio Reeves on scoring 34 points on his birthday pic.twitter.com/QecJHUJYYR

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) November 21, 2024