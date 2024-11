Les Cavaliers ont connu leur première défaite de la saison, la nuit dernière, face aux Celtics. Bonne nouvelle, ils avaient l’occasion d’effacer ce vilain ce faux pas avec la réception de l’équipe E des Pelicans. Mission accomplie avec la manière et une victoire autoritaire, 128 à 100.

Avec une liste de blessés longue comme le bras, on ne donnait pas cher des Pelicans et la logique a été respectée. Victoire nette et sans bavure de Cleveland même si les Cavs se sont pointés sans Darius Garland et après son horrible performance de la veille (8 points à 3/21). On ne peut que les remercier.

Un joueur a marqué les esprits : Ty Jerome. En première mi-temps, il a été incandescent avec 27 points à 7/10 de loin. TyTy n’a pas eu besoin de pousser davantage son talent en seconde période puisqu’il n’a inscrit que deux points au retour des vestiaires face à des Pelicans clairement en manque de solutions.

Tout n’est pas à jeter côté New Orleans. Elfrid Payton a joué son premier match avec la franchise de Louisiane. En 2024, donner encore de l’importance à l’ancien du Magic, ça peut prêter à sourire, mais il n’a pas été ridicule avec 11 points, 5 rebonds et 8 passes.

La véritable satisfaction s’appelle Antonio Reeves. Le pick 47 de la dernière Draft a profité de l’avalanche des blessures pour s’illustrer avec 34 points à 14/25 en 40 minutes en sortie de banc. Quand la moitié de l’effectif est absent, il faut bien trouver un mec à qui donner des tickets shoots et la moisson fut belle pour le jeune Pelican.

