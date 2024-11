Après les matchs de NBA Cup hier, on retrouve des parquets normaux ce mercredi avec huit matchs au menu. Huit matchs parmi lesquels on retrouvera les Sixers, qui veulent sortir de la crise à Memphis. Par ici le programme NBA.

Le programme NBA du soir

1h30 : Cavaliers – Pelicans

1h30 : Bucks – Bulls

2h : Rockets – Pacers

2h : Grizzlies – Sixers

2h : Thunder – Blazers

4h : Suns – Knicks

4h : Warriors – Hawks

4h30 : Clippers – Magic

Réaction ou nouvelle déroute des Sixers à Memphis ?

Entre très mauvais résultats, team meeting et pointage de doigt, les Sixers sont en crise et chaque match de Philadelphie sera désormais observé à la loupe.

Les hommes de Nick Nurse se déplacent ce soir à Memphis, une équipe privée de plusieurs membres importants (Ja Morant, Zach Edey…) mais qui parvient à survivre grâce à sa profondeur d’effectif. Tout le contraire de Philly, qui enchaîne les revers au milieu des absences. Pire encore, même avec Joel Embiid et Paul George dans le cinq majeur, ça galère énormément. Petit rayon de soleil chez les Sixers : Tyrese Maxey pourrait revenir dès ce soir, ou au plus tard samedi. Suffisant pour rebooster les troupes ?

Mais aussi…

La réaction des Cavs après leur première défaite de la saison. Ça pourrait faire très mal !

Le carton de Giannis Antetokounmpo face à la “défense” des Bulls.

Les Rockets voudront redécoller contre des Pacers toujours plus irréguliers.

Le Thunder veut se reprendre après sa défaite surprise à San Antonio.

Le retour de Mikal Bridges à Phoenix.

Stephen Curry et les Warriors veulent relancer la machine contre Atlanta.

Septième victoire de suite pour Orlando à Los Angeles ?

Pelicans players OUT with injury tonight vs. Cavs:

Zion Williamson

CJ McCollum

Dejounte Murray

Brandon Ingram

Herb Jones

Jose Alvarado

Jordan Hawkins

Trey Murphy

Not one single starter is available 🤯 pic.twitter.com/ybvNTFjfr0

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 20, 2024

Les Français sur le pont

Zaccharie Risacher sur les terres de Steph Curry.

Nicolas Batum face au Magic.

Pacôme Dadiet au pays des Cactus.

Ousmane Dieng face à Rayan Rupert.

Guerschon Yabusele au pays d’Elvis.

