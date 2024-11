Noël est dans un peu plus d’un mois ! Déjà ? Et oui. Si vous avez des cadeaux à faire à un ou une fan de sport ou que vous voulez juste vous faire plaisir (c’est important de prendre le temps de se faire plaisir), TrashTalk et So Foot ont pensé à tout. Nos deux médias s’unissent une nouvelle fois pour vous proposer une boutique éphémère entièrement dédiée aux objets de sport. Du 12 au 15 décembre prochain se tiendra la deuxième édition de l’Incroyable Pop-up Sport. Après le beau succès de la première édition en décembre 2023 (3500 personnes sont passées sur les 4 jours), on remet ça !

Récapitulatif des infos pratiques

Dates : du jeudi 12 décembre au dimanche 15 décembre 2024

du jeudi 12 décembre au dimanche 15 décembre 2024 Adresse : 23, rue du Sentier 75002 Paris

23, rue du Sentier 75002 Paris Horaires : Jeudi de 12h à 20h30 // Vendredi de 12h à 20h30 // Samedi de 10h à 20h30 // Dimanche de 10h à 19h

Jeudi de 12h à 20h30 // Vendredi de 12h à 20h30 // Samedi de 10h à 20h30 // Dimanche de 10h à 19h Accessibilité : métro ligne 3 (Sentier), ligne 9 (Bonne-Nouvelle). Plusieurs arrêts de bus autour également.

métro ligne 3 (Sentier), ligne 9 (Bonne-Nouvelle). Plusieurs arrêts de bus autour également. Entrée : c’est une boutique donc l’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous

Le concept reste le même : avoir, dans un seul et même endroit, une large sélection d’objets de sport. L’Incroyable Pop-up Sport va donc s’installer pour quatre jours dans un lieu de 160m² de plain-pied. On y trouvera 11 mini-shops proposant des objets de sport en tout genre : chaussures (basket), maillots, mugs, livres, chaussettes, t-shirts, sweats, hoodies, œuvres d’art, photos et autres objets de déco, casquettes, bonnets, affiches… Le basketball, le football, le cyclisme et d’autres sports seront de la fête. Beaucoup de produits neufs, aussi de la seconde main très premium (principalement des maillots) et surtout, comme toujours avec TrashTalk et So Foot, des prix convenant à toutes les bourses avec des articles allant de 15€ à plusieurs centaines d’euros.

Petit tour en vidéo du lieu de l’an dernier pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend cette année

Et voilà, c’est tout pour le moment mais d’autres informations et surprises vont suivre dans les prochains jours et semaines en attendant l’ouverture officielle le jeudi 12 décembre donc. En espérant y croiser bon nombre d’entre vous !