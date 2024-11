Pour la première fois de la saison, les 76ers ont pu aligner leur trio de stars : Paul George, Joel Embiid, Tyrese Maxey. Si la soirée avait ce qu’il fallait pour être belle, elle va prendre une sale tournure avec une nouvelle défaite de Philly face à l’équipe Z de Memphis, 117 à 111 accompagnée par une blessure de Paul George. Le cauchemar continue.

Six minutes. C’est le temps passé sur le parquet par le trio Paul George – Joel Embiid – Tyrese Maxey. Si l’échantillon fut très court, il reflète à la perfection le début de saison des 76ers, très en-dessous des attentes. Face à une équipe de Memphis décimée par les blessures avec en tête de file Ja Morant et Zach Edey, on pouvait s’attendre à voir Philly dérouler pour se rassurer après un début de saison cauchemardesque. Il n’en fut rien.

🚨Ceci n’est pas un exercice, Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey vont jouer un match de basket ensemble pic.twitter.com/cCndGAdhiw

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) November 21, 2024

Si sur le premier acte, les deux équipes se neutralisent, c’est sur les 12 minutes suivantes que la rencontre connaît un premier point de bascule. Les Grizzlies entreprennent un chantier offensif notamment à 3-points où les Oursons tournent à 13/26 à la mi-temps. Pour tenter de répondre, les 76ers démarrent aussi un chantier, mais dans le BTP avec un horrible 4/18 de loin lors du retour au vestaire.

Deux joueurs incarnent cette panne offensive côté 76ers : Tyrese Maxey qui finit la rencontre à 8 points et 3/13 au tir et Paul George avec ses 2 points à 1/6. PG justement, parlons-en puisque le second point de bascule de la rencontre le concerne. Au début du troisième quart-temps, le roi du podcast retombe mal après un rebond et se fait la même blessure qu’il y a un mois : une hyperextension du genou.

Paul George… la poisse…

La saison NBA n’a commencé que depuis un mois, ressenti 10x plus à Philadelphie.

pic.twitter.com/ZgnR1JfOj3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2024

Le cauchemar continue à Philly et ne s’arrête pas tout de suite.

Après Paul George, c’est Joel Embiid qui fait un petit tour au vestaire à cause de son genou. Passage bref puisqu’il revient assez rapidement pour essayer de ramener la victoire à son équipe. Jojo s’illustre avec son premier bon match de la saison : 35 points, 11 rebonds et 2 passes.

Des efforts insuffisants puisque les 76ers s’inclinent 111 à 117.

Pour les fans de la ville de l’amour fraternel, voici une note un peu plus positive pour finir. Guerschon Yabusele a fait un bon match avec 17 points à 6/8 au tir en seulement 19 minutes.