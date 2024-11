Les Bucks commencent enfin à surfer sur une bonne dynamique après leur début de saison catastrophique. Un bon élan confirmé avec une victoire sur les Bulls 122 à 106 derrière un Giannis absolument inarrêtable à 41 points.

En pleine nature, on ne sait pas ce que donnerait un duel entre un taureau et un daim. En NBA, la bataille penche en la faveur du daim. Encore plus quand l’animal en question s’appelle Giannis Antetokounmpo. Face aux Bulls, le Grec a été inarrêtable : 41 points, 9 rebonds, 8 passes. Il faut au moins ça pour dompter l’équipe de Chicago.

Si la performance est XXL, la rencontre a été disputée quasiment de bout en bout. En première période, Milwaukee prend 20 points d’avance grâce à un 16-0 infligé entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. On aurait presque pu penser que la rencontre était pliée, mais c’est Doc Rivers au coaching et on sait que le roi du choke a toujours de quoi nous surprendre.

L’entraîneur de Milwaukee a failli se prendre un nouveau comeback sur le coin de la truffe puisqu’au retour des vestiaires, les Taureaux passent à la vitesse supérieure et remontent peu à peu leur retard pour revenir à -5.

Sauf qu’ils vont tomber sur un os : Giannis Antetokounmpo.

Le Greek Freak veut montrer de quel bois les daims se chauffent et il décide de le prouver sur le parquet. Si les Bulls ont passé la vitesse supérieure, le franchise player des Bucks décide d’en passer deux puisqu’il inscrit 25 minutes sur le seul troisième quart-temps avec 12 tirs réussis en 16 tentatives pendant que ses coéquipiers n’ont inscrit que… 4 points.

GIANNIS CAN’T BE STOPPED 😤

25 PTS in the 3Q! https://t.co/GK6mY0g7zP pic.twitter.com/MRytVrFg7k

— NBA (@NBA) November 21, 2024

Pour le dernier acte de cette rencontre, Chicago tente un dernier run pour repasser devant, mais rien n’y fait, les Bucks sont imprenables. On ne l’a pas souvent sortie cette saison celle-ci tiens.

Milwaukee finit par s’imposer 122 à 106 et remporte un 4ème succès en cinq matchs. Après un démarrage plus que compliqué, l’air commence enfin à devenir plus respirable dans le Wisconsin.