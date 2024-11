Highlights : les 41 points de Giannis Antetokounmpo face aux Bulls

Giannis Antetokounmpo a été inarrêtable dans la victoire des Bucks face aux Bulls : 41 points avec un coup de chaud de zinzin dans le troisième quart-temps, 9 rebonds et 8 passes. Il fallait au moins ça pour renverser les terrifiants taureaux de l’Illinois.

Il est arrivé une grosse galère aux Bulls et elle s’appelle Giannis Antetokounmpo. Après avoir été mené de 20 points, Chicago a cru pouvoir amorcer un comeback, mais que nenni.

Giannis s’est mis en colère et a décidé de devenir instoppable, inarrêtable, inéluctable, choisissez le mot que vous préférez. Tout ça pour dire que le Greek Freak a collé pas moins de 25 points à 12/16 au tir. Match plutôt solide de la part du Grec sauf qu’on ne parle pas de ses stats sur la rencontre, mais sur le seul troisième quart-temps pendant que ses coéquipiers n’avaient inscrit que… 4 points.

Au moment du buzzer final, la ligne de stats de Giannis est encore plus sérieuse. Le double MVP finit son atelier de démolition avec 41 points (17/24 au tir), 9 rebonds et 8 passes. Une belle soirée au bureau ou dans la forêt puisqu’on parle des Daims. Soirée encore plus belle avec la victoire des siens sur Chicago 122 à 104.

Si vous avez raté le traitement démoniaque que Giannis a infligé aux pauvres Bulls, voici tous les highlights de la machine venue d’Athènes.