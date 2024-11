Isaiah Hartenstein a fait ses débuts avec le Thunder, et c’était vraiment encourageant

Un match dont on ne se souviendra pas forcément sur le plan collectif, mais qui restera dans les mémoires des fans du Thunder comme le premier d’Isaiah Hartenstein sous les couleurs de la franchise. Ce qu’on en a pensé ? Plusieurs choses, à commencer par le fait que le duo avec Chet Holmgren fait mal rien que de l’imaginer.

“Trop bien, Chet Holmgren vient de sortir, on va enfin souffler un peu en attaque et trouver des tirs plus simples”

“Parle pas trop vite, Isaiah Hartenstein vient de rentrer”

Oui, c’est typiquement ce genre de réaction que le Thunder pourrait bien provoquer dans les staffs des 29 autres franchises de la ligue. Jusqu’ici très dépourvu au poste de pivot (blessures de Chet Holmgren et d’Isaiah Hartenstein), l’effectif d’Oklahoma City vient de récupérer le second nommé cette nuit. Pour son premier match officiel avec l’équipe.

Just watch Isaiah Hartenstein for this whole clip.pic.twitter.com/f6Nxd9EEOC

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) November 21, 2024

Ça s’est bien passé ? Oui, plutôt très bien même. Dans un soir où son équipe n’a pas particulièrement brillé (hormis Jalen Williams, trop fort), Hartenstein s’est lui démarqué par de belles actions, une intelligence en jeu notable qui va apporter considérablement à la peinture du Thunder. Défensivement, c’est un sacré rempart de plus pour une défense déjà redoutable. Au final ? 13 points, 14 rebonds, 3 passes à 6/12 au tir. Total satisfaisant et largement perfectible avec du temps de jeu en plus. La concurrence est prévenue.

Isaiah Hartenstein makes his Thunder debut 👏 pic.twitter.com/TChBmoaJK4

— OKC THUNDER (@okcthunder) November 21, 2024