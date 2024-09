Expansion NBA : de nouvelles franchises pour la saison 2027-28 ?

Lors du dernier rassemblement des dirigeants NBA, le commissionnaire Adam Silver a déclaré que le sujet de l’expansion NBA n’avait pas été abordé. Un coup de frein qui pose des questions sur le timing de l’arrivée de nouvelles franchises dans la Ligue. Mais visiblement, ça pourrait être pour 2027-28.

Le sujet de l’expansion de la NBA est un gros dossier dont on parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais c’est un dossier qui prend du temps. Le process est long et compliqué, et il faudra attendre encore quelques saisons pour voir de nouvelles franchises intégrer la Grande Ligue.

Néanmoins, malgré l’incertitude qui continue d’entourer le sujet, une date semble se démarquer si l’on en croit ESPN.

“Alors que Silver ne s’est pas encore totalement engagé pour l’expansion et que la timeline pour ne serait-ce que commencer le processus reste indéfinie, les deux camps – des sources de la ligue et des gens qui essayent de former des groupes d’investisseurs – visent la saison 2027-28.”

Si la possibilité de voir de nouvelles franchises dès la campagne 2026-27 n’est pas exclue, ça paraît trop tôt et ce serait donc plus pour 2027-28.

Toujours selon ESPN, le coup de frein mis récemment par Adam Silver serait lié à la vente surprise des Boston Celtics, qui risque tout simplement de redéfinir le marché. Franchise mythique de la NBA et champions en titre (18 bannières, personne fait mieux), les Celtics pourraient en effet exploser tous les records en matière de vente, et ainsi impacter directement les frais d’expansion.

Aujourd’hui, les villes de Seattle et Las Vegas sont considérées comme favorites pour obtenir une franchise NBA. Mais d’autres villes sont en course comme Mexico City, Montréal, Kansas City ou encore Louisville.

