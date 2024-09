Dwight Howard s’illustre dans l’émission Danse Avec les Stars !

Dwight Howard a de quoi toujours nous surprendre. Après son départ pour aller jouer du côté de Taïwan, le voici désormais dans le casting de la version américaine de Danse Avec Les Stars.

Sur une salsa, Dwight Howard et sa partenaire Daniella Karagach

Certains joueurs NBA se font oublier une fois qu’il quitte la NBA. Par exemple, est-ce quelqu’un a des nouvelles de Tim Duncan ? Dwight Howard n’est pas de cette catégorie, mais plutôt de celle des joueurs qui se font toujours remarquer.

Superman participe à la version américaine de Danse Avec Les Stars. Le premier épisode a été diffusé hier soir sur ABC.

Avec sa partenaire Daniella Karagach, l’ancien pivot des Lakers a proposé une salsa au rythme du classique This Is How We Do It. Il s’en est même plutôt bien sorti en recevant une note de 22/30 de la part du jury. Mais il a surtout été acclamé par les fans et ça, ça n’a pas de prix.

Dwight Howard and Daniella Karagach do a salsa dance to Montell Jordan’s “This Is How We Do It” on the season premiere of Dancing with the Stars 🕺

They received a score of 22/30 from the judges.

How would you grade the former NBA champion’s routine?pic.twitter.com/f6WzCeuFt5

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 18, 2024



L’ancienne star d’Orlando n’est pas le premier ex-pensionnaire de la Grande Ligue à tenter l’aventure Dancing With The Stars. Il rejoint un panel déjà rempli composé de joueurs comme Lamar Odom, Iman Shumpert ou encore Kareem Abdul-Jabbar.

Un après-NBA bien géré pour Superman

Depuis son départ de la NBA pour aller jouer du côté de Taïwan, Dwight Howard sait nous amuser en dehors des parquets à l’image de ces vidéos sur son compte TikTok, où il invitait les équipes éliminées à le rejoindre en vacances.

Des parquets au petit écran, il n’y a qu’un pas et Superman va continuer de nous éclabousser de ses talents de danseur lors des prochaines semaines.

__________

Source texte : Dancing With The Stars