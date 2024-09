Tyrese Haliburton a fait sa seconde apparition du côté de la WWE. Après avoir chauffé les fans des Knicks il y a quelques mois, le voilà désormais à troller les fans du Magic.

Tyrese Haliburton est un fan de catch. On l’a vu réagir à la victoire de Cody Rhodes lors de l’incroyable main event de Wrestlemania 40.

Story just getting started!!🔥🔥 #WrestleMania

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) April 8, 2024

Comme tout passionné, le meneur des Pacers a pour rêve de fouler un des rings de la WWE. Après une première apparition à SmackDown, en juin dernier, il a fait son retour du côté de NXT, hier soir, au Performance Center situé à Orlando.

Tyrese Haliburton était présent afin d’officialiser un match pour le titre entre Ethan Page (champion NXT) et Trick Williams. Pour l’occasion, il a ramené quelques-uns de ses camarades d’Indiana, dont Myles Turner et James Johnson, ce qui a agacé la foule floridienne. Une foule qui s’est montrée encore plus hostile après cette déclaration du meneur All-Star :

“Je comprends, je huerais moi aussi si je devais être un fan du Orlando Magic” – Les mots doux de Tyrese Haliburton pour les fans du Magic

“I would boo too if I had to be an Orlando Magic fan.” 😅

Tyrese Haliburton pulled up with the Pacers to WWE NXT 😂

(via @WWE)pic.twitter.com/EnMQD6LOXN

— SportsCenter (@SportsCenter) September 18, 2024

Le franchise player des Pacers a ainsi trouvé un excellent moyen de devenir l’ennemi public numéro 1 de tous les fans d’Orlando. Deux franchises qui montent et qui pourraient bien se croiser en Playoffs dans les prochaines années.

Un véritable run de heel

Tyrese Haliburton a profité de son été pour récupérer une médaille olympique, mais surtout pour se mettre à dos deux fanbases en moins de trois mois, celle des Knicks puis celle du Magic. Une prouesse qui pourrait (presque) rendre jaloux les plus grands heels (vilains) de la WWE. Parce que Tyrese Haliburton se complaît dans ce rôle de méchant. Il faut dire que pour sa première apparition, il avait été introduit par Logan Paul, un des catcheurs qui a la moins la cote auprès des fans.

Logan Paul qui introduit Tyrese Haliburton devant le public de New York à Smackdown au Madison Square Garden 😭 pic.twitter.com/7qVF53NLTn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2024

Le nouveau chouchou des fans de la franchise floridienne a fini son show de la soirée après une accolade avec l’une des plus grandes stars de la WWE, CM Punk. Et ça par contre ça rend jaloux l’auteur de cet article.

__________

Source texte : NXT