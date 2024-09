Depuis quelques jours, avec la sortie de son livre “Above the Noise”, DeMar DeRozan enchaîne les interviews et les apparitions sur les plateaux TV. Il est récemment passé sur le podcast de Brian Windhorst pour parler des motivations qui se cachent derrière l’écriture de ce bouquin. Un bouquin dans lequel DeRozan fait plus que jamais preuve de vulnérabilité.

Depuis le 17 février 2018 et ce tweet dans lequel il annonce au monde sa dépression, DeMar DeRozan est devenu le visage de la NBA concernant la santé mentale des athlètes (mais pas que). Six années ont passé depuis, et DeMar continue de mettre la lumière sur ce sujet à la fois sensible et complexe.

Sa dernière initiative, c’est donc ce livre qui vient tout juste de sortir : “Above the Noise : My Story of Chasing Calm”.

DeMar DeRozan revient notamment sur son enfance très difficile à Compton (près de Los Angeles), l’impact qu’a eu son environnement sur la gestion (ou plutôt la répression) de ses émotions, et son évolution à la fois en tant qu’être humain et joueur de basket.

“Il y a beaucoup de choses provenant de l’enfance qu’on continue à porter en tant qu’adulte. Pour moi, identifier ces émotions était très important pour mieux comprendre qui je suis, je voulais me montrer vulnérable pour pousser les gens à se regarder dans le miroir, et les aider à comprendre d’où viennent certaines choses.”

Applaudi pour sa vulnérabilité et l’impact qu’il a eu pour faire avancer la discussion autour de la santé mentale, DeMar DeRozan a inspiré beaucoup d’athlètes ces dernières années. Ils sont en effet nombreux (Kevin Love, Paul George, Michael Phelps, Simone Biles…) à avoir partagé à leur tour leurs difficultés sur le plan psychologique. La NBA a également poussé ses équipes à engager des psychologues pour mieux accompagner les joueurs.

Mais alors qu’il est toujours une star NBA en activité, Deebo ne veut pas s’arrêter là.

“Je voulais exprimer tout ça en temps réel, pendant que je joue encore en NBA. Car je continue de traverser certaines choses, même durant l’écriture du livre, il y a encore des choses que j’essaye de comprendre et où je dois progresser. Mais au final, je voulais être comme un livre ouvert, me montrer complètement vulnérable, me livrer totalement, pour donner espoir à d’autres gens de faire pareil.”

De Toronto à San Antonio en passant par Chicago et désormais Sacramento, DeMar DeRozan s’assure que le sujet de la santé mentale reste d’actualité en NBA, mais aussi partout ailleurs. Cela ne fait qu’augmenter le respect que ses pairs peuvent avoir pour lui. En s’ouvrant de la sorte, DMDR pousse d’autres à faire pareil pour se libérer émotionnellement.

Et ça, c’est peut-être le plus bel accomplissement de la carrière de DeMar.

“En tant qu’athlètes, on est parfois perçus comme des superhéros. Mais on voit rarement le côté Clark Kent.” – DeMar DeRozan

Sources texte : The Hoop Collective Podcast, The Athletic