Chaque année est rythmée par les nouveaux maillots NBA “City Edition” des 30 franchises. Cette saison ne fera pas exception, et on ne peut pas dire que le niveau est exceptionnel.

Le problème quand on sort des nouveaux maillots tous les ans, c’est que l’inspiration est vite épuisée. C’est ici que les designers sortent leur technique spéciale à savoir le changement de couleurs. En clair, ils prennent le maillot City Edition de l’an passé, gardent le même design (à peu de chose près, il faut bien qu’on croie qu’ils bossent) en changeant les couleurs.

Les victimes de cette technique sont, cette saison, les Nuggets, les Pacers, les Clippers, le Heat, les Knicks, les Blazers (le maillot est quasiment identique, là c’est fort) et les Spurs.

Les bons élèves

Hormis les maillots réchauffés des sept franchises précédemment évoquées, certains ont fait l’effort de s’appliquer cette année. Bien sûr, il faut parler du Jazz qui sort un maillot magnifique qui respire les montagnes mormones.

Dans la catégorie des maillots NBA qui claquent, on retrouve aussi Memphis. Les Grizzlies auront un maillot entièrement rouge, en hommage aux Memphis Sounds, une ancienne franchise d’ABA qui évoluait dans le Tennessee.

Enfin, comment ne pas évoquer le maillot des Raptors ? À défaut d’avoir son maillot retiré, Vince Carter sera sur le jersey City Edition de la franchise du Canada. Le dino présent en plein centre de celui-ci reprend la pose du dunk iconique de Vinsanity au Slam Dunk Contest 2000.

Les mauvais élèves

Comme tous les ans, il y a des équipes dont on ne comprend pas quel a été le projet, à commencer par les Celtics. Boston nous a sorti un (horrible) maillot noir et vert à mi-chemin entre le gilet de sécurité et le sac-poubelle.

Le Heat aussi a fait fort. Miami avait été beaucoup critiqué pour son maillot la saison dernière qui ressemblait à une chasuble. Devinez quoi ? Il est de retour cette année, à la différence près qu’il n’est plus noir et rouge, mais rouge et noir (si si, il y a une différence on vous assure).

Après, libre à chacun d’avoir ses préférences. Les goûts et les couleurs comme on dit…

