Sous le feu des critiques depuis que les coulisses du terrible début de saison des Sixers ont été dévoilées, Joel Embiid a bien conscience qu’il doit faire mieux, beaucoup mieux pour aider Philadelphie à remonter la pente.

“Celui qui a leaké ça est vraiment une m*rde.”

Joel Embiid n’a pas vraiment aimé que les détails du team meeting – dans lequel Tyrese Maxey l’a mis devant ses responsabilités – soient exposés au grand jour. Il assure aussi – comme souvent dans ce genre de situation – que les médias en ont fait trop et que les critiques à son égard sont démesurées parce qu’il se nomme Joel Embiid.

Bref, c’est du grand classique. Mais ce n’est pas pour autant que le MVP 2023 refuse de se remettre en question (via The Athletic).

“Il n’y avait rien de malveillant dans ce qui a été dit. J’apprécie que les gens me disent quand je ne suis pas bon et quand je dois m’améliorer. Concernant le fait d’être en retard, cela s’est probablement produit une ou deux fois lorsque je ne jouais pas. Je dois donc m’améliorer. Je dois être parfait. Je dois être à la hauteur, et c’est ce que je vais faire.” – Joel Embiid

Cela reste bien timide si vous voulez notre avis, mais c’est déjà mieux que rien. Le vrai problème dans tout ça, c’est que Joel Embiid doit encore gagner en rigueur et en professionnalisme alors qu’il a 30 ans, qu’il est en NBA depuis une bonne décennie, qu’il est le franchise player des Sixers, un MVP de la NBA, et qu’il déclare non stop qu’il est prêt à tout pour gagner enfin le titre.

Among other things, Embiid took accountability for being late and told media that he plans to improve:

"I need to be better. I need to be perfect, I need to be on point, which I'm going to do," Embiid said

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) November 21, 2024

Les blessures sont évidemment l’une des raisons principales de son manque de succès collectif, et expliquent en grande partie son début de saison très compliqué. Mais c’est une chose de ne pas être à 100% physiquement, c’en est une autre d’avoir un coéquipier de 24 ans remettre en question sa ponctualité lors des rendez-vous d’équipe.

Pour que les Sixers aient la moindre chance de rebondir cette saison, et de laisser derrière eux leur horrible début de saison (12 défaites en 14 matchs), Embiid doit non seulement performer et rester en bonne santé, mais il devra aussi être irréprochable dans son approche. Et pour l’instant cela n’a pas l’air d’être le cas.

Wednesday night, Joel Embiid said that he heard the criticism from Tyrese Maxey during a recent team meeting.

He made it clear that he is accountable for those actions.

And that he didn’t like the details leaking into the public.

✍️ @tjonesonthenbahttps://t.co/N5xxyOoJWh pic.twitter.com/2IuLEvXuYt

— The Athletic (@TheAthletic) November 21, 2024

Peut-être que sa performance à Memphis la nuit dernière, 35 points et 11 rebonds, est le signe d’une grosse montée en puissance à venir de sa part. Ou alors cette nouvelle défaite des Sixers, qui ont en plus perdu Paul George, va rapprocher encore un peu plus Philly de l’implosion.

Une chose est sûre en tout cas : Embiid et les Sixers n’ont plus de temps à perdre. Et le temps des excuses – lui – est révolu.



Source texte : The Athletic

