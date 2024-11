Luka Doncic blessé au poignet et absent au moins une semaine

Encore une blessure en NBA, et elle ne concerne pas n’importe qui. Luka Doncic est touché au poignet et ratera les prochains matchs des Mavericks.

La mauvaise nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN. L’insider indique que Doncic sera réévalué dans une semaine suite à sa blessure au poignet droit (entorse), contractée lors du dernier match face aux Pelicans.

Luka Doncic is expected to be re-evaluated in one week with a right wrist strain, sources said. https://t.co/nPsd8jGmNN

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

Devant déjà faire avec divers petits bobos en ce début de saison, Luka n’a néanmoins manqué qu’une seule rencontre jusqu’ici (victoire de Dallas contre le Thunder le 17 novembre). Mais avec cette absence d’une semaine minimum, le phénomène slovène ratera au moins quatre matchs : face à Denver, Miami, Atlanta (tous en déplacement) et New York (à domicile).

Si on espère que cette absence sera de courte durée, ça reste un coup dur pour Luka et les Mavs. Doncic a eu du mal à véritablement lancer sa saison, à l’image de son équipe qui n’affiche qu’un bilan de 8 victoires – 7 défaites à l’heure de ces lignes. Cette blessure tombe aussi à un moment où les Mavs avaient réussi à trouver un semblant de momentum, remportant trois matchs de suite après quatre défaites consécutives.

Sans Luka Doncic, tout le monde devra step-up à Dallas, et on pourrait voir Kyrie Irving envoyer quelques cartons offensifs.

__________

Source texte : Shams Charania (ESPN)