En ce jeudi soir, le programme NBA est très light avec seulement quatre matchs au menu. Pas les affiches du siècle on l’avoue, mais quand même un Lakers – Magic qui vaut le coup. Et en plus ça rime.

Le programme NBA du soir

1h : Hornets – Pistons

1h30 : Raptors – Wolves

2h : Spurs – Jazz

4h30 : Lakers – Magic

La passe de 7 pour les Lakers ?

Depuis leur terrible road-trip entre fin octobre et début novembre (4 défaites en 5 matchs), les Lakers n’ont plus perdu : 6 matchs, 6 victoires. Certes ils ont profité d’un calendrier hyper abordable (Sixers, Raptors, Grizzlies, Spurs, Pelicans, Jazz) mais il fallait quand même faire le taf.

Ce soir, c’est une équipe très compétitive qui sera en face de LeBron James et Anthony Davis. Le Magic, qui restait également sur six victoires de suite avant de tomber contre les Clippers hier, possède l’une des meilleures défenses NBA ainsi qu’un Franz Wagner en mode All-Star sans Paolo Banchero. Suffisant pour refroidir les hommes de J.J. Redick ?

Réponse à partir de 4h30.

Mais aussi…

LaMelo Ball vs Cade Cunningham, ça se mate !

Jakob Poeltl vs Rudy Gobert, ça se mate aussi !

Spurs – Jazz sans Victor Wembanyama, ça se mate pas.

Les Français sur le pont

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté face aux Pistons.

Rudy Gobert à Toronto.

Sidy Cissoko face au Jazz ?

Le NBA Injury Report, c’est juste là.