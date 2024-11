Depuis quelques jours, les rumeurs autour d’un nouveau format pour le prochain All-Star Game NBA vont bon train. On savait déjà qu’un tournoi à quatre équipes était envisagé, on vient d’apprendre que celui-ci pourrait se jouer en mode pick-up games.

Quatre équipes, deux demi-finales, le premier à 40 points gagne.

Voici le format envisagé pour relancer le All-Star Game dans quelques mois du côté de San Francisco. C’est Shams Charania d’ESPN qui nous apporte les dernières infos. Il ajoute que les deux équipes se qualifiant en finale devraient se départager à travers un match en 25 points gagnants.

How the four-team tournament-style 2025 NBA All-Star Game is expected to work, sources tell ESPN:

– Two semifinal games up to 40 points, winners advance

– Finals game up to 25 points

Quick-burst competition, pickup ball-esque. https://t.co/VOyPvioj78

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

L’objectif est assez clair : raccourcir les matchs pour augmenter le niveau de compétition et d’intensité, tout ça en mode pick-up games.

Pour rappel, les quatre équipes formant ce nouveau tournoi seraient composées des 24 All-Stars (3 équipes de 8 All-Stars) et des joueurs ayant remporté le Rising Star Game.

Pour l’instant, le concept est encore en discussion et n’a donc pas encore été validé par les instances de la Grande Ligue. Mais plus on avance, plus on a de détails, ce qui est souvent le signe d’un projet qui est sur le point d’être finalisé.

Est-ce que ce nouveau format peut enfin relancer l’excitation autour du All-Star Game après les bouses de ces dernières années ?

__________

Source texte : ESPN