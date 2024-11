S’il a longtemps été un événement à part entière, un week-end destiné à mettre des étoiles dans les yeux des fans du monde entier, le All-Star Game a perdu de sa superbe depuis plusieurs années. Pour tenter de remettre au goût du jour ce moment autrefois unique, la NBA réfléchirait à mettre en place un tout nouveau format : un tournoi à quatre équipes. On vous explique comment la Ligue en est arrivée à une telle réflexion.

Comment sauver le All-Star Week-end ?

Voilà probablement une question qui doit tourmenter Adam Silver, au point de s’en arracher les cheveux. Enfin, façon de parler. Toujours est-il que cela fait plusieurs années que le All-Star Game et tout ce qui tourne autour ont largement perdu en intérêt et en spectacle. Une baisse de popularité qui pourrait s’expliquer par de nombreux facteurs, mais la cause principale reste quand même le manque de compétitivité des principaux acteurs.

Bien que la Grande Ligue se soit essayée à différents formats ces dernières années, la mayonnaise ne prend toujours pas. Et pour le constater, il suffit simplement de se pencher sur l’édition de la saison dernière.

All Star Game 2024.

Score final : 211 – 186

Du contenant sans contenu. Voilà peut-être le meilleur moyen de résumer ce All-Star Week-end version 2023-24. Notez d’ailleurs que cette phrase pourrait très bien s’appliquer aux éditions des années précédentes. Mais en 2024, la NBA et son week-end étoilé ont touché le fond. Les différents concours (dunk, shoot, skills challenge) sont toujours sympas à regarder, bien que parfois un peu répétitifs, mais le All-Star Game en lui-même est une vraie purge. À Indianapolis, la simple vue du score finale – 211 à 186 – suffit pour se faire une idée du cirque qui s’est déroulé sur le parquet de la Bankers Life Fieldhouse.

MVP du All Star Game 2024 : Damian Lillard

Pourtant, la NBA a tout tenté pour essayer de sauver les meubles. La draft par deux capitaines, l’intégration du Elam Ending, et plus récemment le retour du format Est contre Ouest. Mais pour l’instant, rien n’y fait. Alors pour reconquérir le cœur des fans, Adam Silver et sa clique se sont penchés sur… on vous le donne en mille : un nouveau format !

Selon Shams Charania d’ESPN, la NBA songerait désormais à faire du All-Star Game une sorte de mini-tournoi à quatre équipes, trois composées d’All-Stars (huit All-Stars par équipe), et la dernière créée à partir des vainqueurs du Rising Stars Challenge. Une idée discutée avec plusieurs acteurs de la Grande Ligue, et notamment Stephen Curry, ambassadeur officieux du prochain week-end étoilé, qui se déroulera du côté de San Francisco.

New, four-team tournament for the 2025 All-Star game would consist of three teams of eight All-Stars each and the winner of the Rising Stars game, sources said. League officials discussed the concepts in a Competition Committee meeting on Friday. https://t.co/Yustl2bOi5

En plus de ce nouveau format, la NBA penserait également à conserver les modifications faites l’année dernière lors du concours de tirs à 3-points. Steph Curry, justement, avait affronté la star WNBA Sabrina Ionescu dans une partie vraiment plaisante et cette fois d’autres personnalités, comme Klay Thompson et Caitlin Clark, pourraient être incorporées.

En attendant de voir à quoi tout cela mène, force est de constater que la NBA prend enfin de vraies mesures pour tenter de faire bouger les choses. Mais est-ce davantage une énième tentative de sauver une cause perdue, ou une réelle bonne idée ? Les prochains mois nous le diront sans doute.

Nouveauté pour le All Star Game 2025 ?

Un format de tournoi avec 3 équipes de 8 All-Stars + l’équipe vainqueur du Rising Stars Challenge pourrait être mis en place.

