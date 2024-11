Deuxième soirée de NBA Cup cette saison et las Lakers restent invaincus dans la compétition après leur titre de l’année dernière. Voici un petit point sur le classement des groupes pour le moment. Tout est encore possible !

Les résultats de la nuit

Pacers – Heat : 111-124 (stats)

: 111-124 (stats) Magic – Sixers 98-86: (stats)

– Sixers 98-86: (stats) Raptors – Pistons : 95-99 (stats)

: 95-99 (stats) Hawks – Wizards : 129-117 (stats)

– Wizards : 129-117 (stats) Cavaliers – Bulls : 144-126 (stats)

– Bulls : 144-126 (stats) Knicks – Nets : 124-122 (stats)

– Nets : 124-122 (stats) Spurs – Lakers : 115-120 (stats)

: 115-120 (stats) Rockets – Clippers : 125-104 (stats)

– Clippers : 125-104 (stats) Pelicans – Nuggets : 101-94 (stats)

– Nuggets : 101-94 (stats) Thunder – Suns : 99-83 (stats)

– Suns : 99-83 (stats) Warriors – Grizzlies : 123-118 (stats)

– Grizzlies : 123-118 (stats) Kings – Wolves : 126 – 130 a.p (stats)

À l’Ouest, les Lakers n’ont toujours pas été battus dans la compétition et ils prennent la tête de leur groupe avec le Thunder. Les Rockets se lancent bien dans le groupe A tandis que les Warriors tiennent seuls la tête du C avec deux victoires en deux matchs.

The Lakers are a perfect 8-0 in NBA Cup play since the tournament started last season 🏆 pic.twitter.com/F19PsSw7PQ

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 16, 2024

À l’Est, quatre équipes sont dans le même cas que les guerriers de la Baie d’Oakland et dominent pour le moment leurs groupes : le Orlando Magic, les New York Knicks, les Detroit Pistons et les Atlanta Hawks.

Rappel : à la fin de la phase de poules, la meilleure équipe de chaque groupe pour se qualifiera pour les quarts de finale de la NBA Cup ainsi que le deuxième avec le meilleur bilan de chaque conférence.

Classement Ouest :

Groupe A :

Houston Rockets : 1-0, +21

Portland Trail Blazers : 1-0, +14

Minnesota Timberwolves : 1-1, -14

Sacramento Kings : 0-1, 0

Los Angeles Clippers : 0-1, -21

Groupe B :

Oklahoma City Thunder : 1-0, +16

Los Angeles Lakers : 1-0, +5

Phoenix Suns : 1-1, -8

San Antonio Spurs : 0-1, -5

Utah Jazz : 0-1, -8

Groupe C :

Golden State Warriors : 2-0, +8

New Orleans Pelicans : 1-0, +7

Dallas Mavericks : 0-1, -3

Memphis Grizzlies : 0-1, -5

Denver Nuggets : 0-1, -7

Classement Est

Groupe A :

Orlando Magic : 2-0, +37

New York Knicks : 2-0, +14

Brooklyn Nets : 0-1, -2

Charlotte Hornets : 0-1, -25

Philadelphia Sixers : 0-2, -24

Groupe B :

Detroit Pistons : 2-0, +4

Milwaukee Bucks: 1-0, +14

Miami Heat : 1-1, +13

Indiana Pacers : 0-1, -13

Toronto Raptors : 0-2, -18

Groupe C :

Atlanta Hawks : 2-0, + 13

Cleveland Cavaliers : 1-0, +18

Boston Celtics : 0-1, -1

Washington Wizards : 0-1, -12

Chicago Bulls : 0-1, -18

The Warriors, Magic, Knicks, Pistons and Hawks all move to 2-0 in Group Play!#EmiratesNBACup continues Tuesday, 11/20 🏆 pic.twitter.com/AhcZMb28Cq

— NBA (@NBA) November 16, 2024