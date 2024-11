Kiyan Anthony a annoncé, sur le podcast de son père Carmelo, rejoindre l’université de Syracuse la saison prochaine. Celle avec laquelle son paternel avait remporté le titre NCAA en 2003, l’hommage est exceptionnel.

Il y a quelques semaines, Cayden et Cameron Boozer ont annoncé que, comme leur père Carlos, ils évolueraient à Duke en NCAA. Cette fois, c’est Kiyan Anthony qui a décidé de rendre son père fier. Dans le podcast 7PM in Brooklyn, il a annoncé – devant Carmelo – rejoindre l’université de Syracuse.

The moment Kiyan announced his decision to go to Syracuse 🙌 https://t.co/M6pRRtjshK pic.twitter.com/rATyFfnx5x

— 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) November 15, 2024

Magnifique ! Kiyan Anthony, fils de Carmelo Anthony, a annoncé qu’il jouera pour l’université de Syracuse… comme son papa !

Melo était champion NCAA avec la tunique orange, c’est beau 🥹❤️ pic.twitter.com/GQZjOgKgYa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2024

Melo a remporté le titre NCAA en 2003 avec l’université de l’État de New York, et l’annonce de son fils l’a particulièrement ému. Il a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa fierté.

It’s your time now. @kiyananthony pic.twitter.com/4LQz3n8SbA

— Carmelo Anthony (@carmeloanthony) November 15, 2024

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Kiyan Anthony ne profite pas de son nom de famille pour s’offrir cette opportunité. L’arrière est un joueur très sérieux et a été classé 36e de sa classe d’âge dans le Top 100 d’ESPN. Il est même considéré comme le meilleur prospect de l’État de New York. Kiyan a également reçu des offres d’autres bonnes universités comme Auburn ou USC.

L’héritage familial est assuré, désormais l’objectif du fiston est clair : réaliser les meilleures performances possibles à Syracuse pour, à terme, s’ouvrir en grand les portes de la NBA !

Source texte : 7PM in Brooklyn