Nikola Jokic éloigné des Nuggets pour “raisons personnelles”

Les Nuggets ont perdu cette nuit contre une équipe des Pelicans décimée, et l’absence de Nikola Jokic y est sans doute pour quelque chose. Le Joker n’a en effet pas joué, absent pour “raisons personnelles”.

Denver a dû jouer sans son MVP cette nuit pour la première fois de la saison. Sans grande surprise, ce n’était pas très beau à voir, les Nuggets s’inclinant 101-94 face aux Pels de Brandon Ingram, Trey Murphy III et… Brandon Boston Jr.. La question qui se pose désormais, c’est quand reviendra Nikola Jokic ?

Le coach assistant des Nuggets David Adelman, qui a remplacé Michael Malone (également absent pour voir sa fille jouer au volley) vendredi à la Nouvelle-Orléans, n’a pas donné de date de retour pour le Joker.

“Il s’agit de raisons personnelles. Ce sont des choses qui se passent à la maison. Ce sont ses affaires. Quand il se sentira prêt à revenir, il reviendra.” – David Adelman

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée officiellement. La journaliste d’AltitudeTV Katy Winge a néanmoins indiqué aux fans inquiets que “Nikola et sa famille vont bien”.

Out of respect for Nikola’s wishes, we aren’t going to say anything more about the personal reasons he is missing tonight’s game. I can confirm that he and his family are fine and there is nothing to be alarmed about! https://t.co/lwmWd8Vxzh

— Katy Winge (@katywinge) November 15, 2024

Alors que Nikola Jokic est obligé de se démultiplier en ce début de saison (38 minutes par match, 29,7 points, 13,7 rebonds, 11,7 passes) pour aider Denver à gagner, on espère que cette absence lui permettra de souffler un peu. S’il devait manquer d’autres rencontres, ses coéquipiers des Nuggets devront step-up (coucou Jamal Murray) pour éviter que les défaites s’enchaînent. On rappelle d’ailleurs qu’Aaron Gordon est également absent en ce moment.

Affichant un bilan de sept victoires pour quatre défaites, les Nuggets vont jouer deux matchs de suite à Memphis dans les prochains jours.

