En ce début de saison 2024-25, les blessures s’accumulent à vitesse grand V à travers la NBA. Et malheureusement, ça ne s’arrête pas. De Lonzo Ball à Ja Morant en passant par Karl-Anthony Towns, Nic Claxton et d’autres, voici les dernières updates provenant tout droit de l’infirmerie.

Lonzo Ball

Quand c’est pas le genou, c’est le poignet. Alors qu’il avait retrouvé les parquets en tout début de saison pour la première fois depuis janvier 2022, Lonzo Ball est vite retourné à l’infirmerie. Il n’a pas joué depuis fin octobre à cause d’une entorse du poignet et sera absent minimum une semaine supplémentaire. Dur…

Donovan said doctors said this could be a two-week injury or a six-week injury. In other words, it’s all fluid based on how the wrist heals. Ball can dribble and shoot. But catching passes is hard and Bulls haven’t even tried having him getting hit there on defense. https://t.co/hlHZadqKBq

— K.C. Johnson (@KCJHoop) November 15, 2024

Karl-Anthony Towns

Suite à choc genou contre genou avec Zach LaVine dans les dernières minutes du match Knicks – Bulls mercredi, Karl-Anthony Towns n’a pas joué face aux Nets cette nuit. Il souffre officiellement d’une contusion du genou, mais devrait revenir assez rapidement. Concernant Precious Achiuwa, toujours absent à cause d’une blessure aux ischios, il n’a pas encore repris l’entraînement.

Tom Thibodeau says that Precious Achiuwa still has not been cleared for contact pic.twitter.com/LFUk29CuWm

— Knicks Videos (@sny_knicks) November 13, 2024

Ja Morant

Touché à la hanche, Ja Morant est considéré “week-to-week”. Cela fait depuis dix jours qu’il n’a pas joué et visiblement, son retour n’est pas pour tout de suite. Si l’on en croit Damichael Cole du Memphis Commercial Appeal, qui a parlé à un médecin spécialiste du sport, on est sur une absence pouvant aller de trois à six semaines. Heureusement pour les Grizzlies, Desmond Bane (muscle oblique) et Vince Williams (tibia) devraient eux revenir dans les prochains jours.

DeMar DeRozan

Touché au dos, DeMar DeRozan n’avait pas joué la deuxième mi-temps contre Phoenix mercredi. Et hier soir contre Minnesota, il n’a pas joué du tout. Espérons que DMDR revienne rapidement, car sans lui les Kings sont capables de perdre malgré un De’Aaron Fox à 60 points…

Nic Claxton

Nic Claxton va rater au moins une semaine à cause d’un dos douloureux. Il a même reçu une injection ce vendredi. Pour rappel, Claxton avait déjà été limité en minutes en tout début de saison après des bobos à l’ischio.

Nic Claxton has been diagnosed with a lower back strain, per Nets.

Claxton is scheduled to receive an epidural injection later today. He’s out at New York and his status will be updated in one week.

— Erik Slater (@erikslater_) November 15, 2024

Pelicans

L’infirmerie des Pelicans est bondée mais une place pourrait se libérer prochainement. C.J. McCollum (adducteur) a en effet repris le 5-contre-5, ce qui signifie que son retour est proche. Par contre, Jordan Hawkins (dos) et Herb Jones (épaule) ne semblent pas près de revenir.

CJ McCollum has progressed to playing 5 on 5. He’s getting closer to returning.

Jordan Hawkins and Herb Jones are still not doing contact drills.

— Christian Clark (@cclark_13) November 15, 2024

Immanuel Quickley

Victime d’une déchirure partielle d’un ligament du coude, Immanuel Quickley n’a pas joué depuis le 10 novembre. Il devrait être réévalué mardi prochain. Depuis le début de saison, IQ n’a joué que trois matchs pour les Raptors, lui qui s’était blessé à la hanche en tout début de saison.