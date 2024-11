Une nuit étrange en NBA. Des matchs kiffants, des performances individuelles énormes et parfois historiques, mais un mood bizarre. Peut-être parce qu’un gros combat de boxe avait lieu en même temps, allez savoir. Nous en tout cas, on était sur le basket, et on a bien fait visiblement. C’est l’heure du résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Pacers – Heat : 111-124 (stats)

: 111-124 (stats) Magic – Sixers 98-86: (stats)

– Sixers 98-86: (stats) Raptors – Pistons : 95-99 (stats)

: 95-99 (stats) Hawks – Wizards : 129-117 (stats)

– Wizards : 129-117 (stats) Cavaliers – Bulls : 144-126 (stats)

– Bulls : 144-126 (stats) Knicks – Nets : 124-122 (stats)

– Nets : 124-122 (stats) Spurs – Lakers : 115-120 (stats)

: 115-120 (stats) Rockets – Clippers : 125-104 (stats)

– Clippers : 125-104 (stats) Pelicans – Nuggets : 101-94 (stats)

– Nuggets : 101-94 (stats) Thunder – Suns : 99-83 (stats)

– Suns : 99-83 (stats) Warriors – Grizzlies : 123-118 (stats)

– Grizzlies : 123-118 (stats) Kings – Wolves : 126 – 130 a.p (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Pacers ne relèvent pas la tête de l’eau face au Heat.

Les Sixers échouent encore : malgré les présences de Paul George et Joel Embiid, c’est encore Jared McCain qui a porté le groupe. Trop simple pour le Magic dans ces conditions, et Philly enchaîne une 10e défaite en 12 matchs !

Les Pistons gagnent à Toronto, oui c’est vrai.

Un match entre rookies français qui n’aura tenu que partiellement ses promesses : Alexandre Sarr colle 20 points (son record en carrière) mais Zaccharie a été plus discret. Et les Wizards ont pris une turbo-branlée.

PS : si Kyle Kuzma n’arrête pas vite de prendre les tirs comme un bourrin sans penser à Bilal Coulibaly, c’est pas un pull avec les manches XXL qu’on va lui tricoter.

Les Spurs d’un Victor Wembanyama en 25 points et 13 rebonds ont bataillé dur, mais s’inclinent face aux Lakers d’un LeBron James immortel et d’un Anthony Davis impérial.

Chris Paul a dépassé les 12 000 passes en carrière. Ça en fait des brouettes de caviar.

Les Cavaliers enchaînent : 14-0, plus grosse série de victoires de l’histoire de la franchise !

Un derby de New York qui a tenu ses promesses : Mikal Bridges et Jalen Brunson clutch dans le money time, Cam Thomas en mode feu follet (43 points !).

James Harden n’avait besoin que de 4 tirs à 3-points pour dépasser Ray Allen au classement des snipers les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. Il s’est fait prier, et ne repart qu’avec l’égalité parfaite. Il faudra donc attendre encore un peu.

Sans Nikola Jokic, les Nuggets se sont inclinés dans le Bayou, pourtant décimé par les blessures.

Le Thunder a écrasé les Suns d’un Devin Booker à côté de ses pompes (2/10 au tir…)

Les Warriors ont tabassé les Grizzlies, et se sont pris le chou avec les arbitres : Steve Kerr sanctionné d’une technique, Draymond Green exclu !

Un match monumental entre Kings et Wolves, marqué par le record de franchise de De’Aaron Fox : 60 points inscrits !!!

Le highlight de la nuit

PARDON BRANDIN PODZIEMSKI ?!? 😱pic.twitter.com/KUh7Vi3Tx7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

